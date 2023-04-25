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ЄС і Японія не підтримали план США про заборону майже всього експорту до РФ – ЗМІ

"Українська правда"Вівторок, 25 квітня 2023, 03:22
ЄС і Японія не підтримали план США про заборону майже всього експорту до РФ – ЗМІ
Прапори США і РФ. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Європейський Союз і Японія виступили проти плану США заборонити майже весь експорт до Росії.

Джерело: Financial Times з посиланням на джерела

Деталі: Заява лідерів G7, яка готується до зустрічі в Хіросімі наступного місяця, містить обіцянку замінити поточний режим секторальних санкцій проти РФ на повну заборону експорту з кількома винятками, пише видання. Зокрема, пропонується зробити винятки для сільськогосподарської, медичної та іншої продукції.

Втім, як пише видання з посиланням на поінформовані джерела, представники Японії та країн ЄС на зустрічі, яка відбулася минулого тижня, висловилися проти реалізації пропозицій США.

"З нашої точки зору, це просто неможливо", – сказав один із чиновників на умовах анонімності.

Зазнається, що Рада національної безпеки Білого дому відмовилася коментувати розмови з партнерами по G7, заявивши, що США продовжать шукати способи притягнути РФ до відповідальності.

Нагадаємо: Раніше ЗМІ повідомляли, що деякі з ключових союзників України, включаючи США, розглядають можливість майже повної заборони експорту до Росії.

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Теми: СШАекспортРосія
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