ЕС и Япония не поддержали план США о запрете почти всего экспорта в РФ – СМИ

Европейский Союз и Япония выступили против плана США запретить почти весь экспорт в Россию.

Источник: Financial Times со ссылкой на источники

Детали: Заявление лидеров G7, которое готовится к встрече в Хиросиме в следующем месяце, содержит обещание заменить текущий режим секторальных санкций против РФ на полный запрет экспорта с несколькими исключениями, пишет издание. В частности, предлагается сделать исключения для сельскохозяйственной, медицинской и другой продукции.

Впрочем, как пишет издание со ссылкой на информированные источники, представители Японии и стран ЕС на встрече, которая состоялась на прошлой неделе, высказались против реализации предложений США.

"С нашей точки зрения, это просто невозможно", – сказал один из чиновников на условиях анонимности.

Отмечается, что Совет национальной безопасности Белого дома отказался комментировать разговоры с партнерами по G7, заявив, что США продолжат искать способы привлечь РФ к ответственности.

Напомним: Ранее СМИ сообщали, что некоторые из ключевых союзников Украины, включая США, рассматривают возможность почти полного запрета экспорта в Россию.