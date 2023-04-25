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ЕС и Япония не поддержали план США о запрете почти всего экспорта в РФ – СМИ

"Украинская правда"Вторник, 25 апреля 2023, 03:22
ЕС и Япония не поддержали план США о запрете почти всего экспорта в РФ – СМИ
Флаги США и РФ. Иллюстративное фото из открытых источников

Европейский Союз и Япония выступили против плана США запретить почти весь экспорт в Россию.

Источник: Financial Times со ссылкой на источники

Детали: Заявление лидеров G7, которое готовится к встрече в Хиросиме в следующем месяце, содержит обещание заменить текущий режим секторальных санкций против РФ на полный запрет экспорта с несколькими исключениями, пишет издание. В частности, предлагается сделать исключения для сельскохозяйственной, медицинской и другой продукции.

Впрочем, как пишет издание со ссылкой на информированные источники, представители Японии и стран ЕС на встрече, которая состоялась на прошлой неделе, высказались против реализации предложений США.

"С нашей точки зрения, это просто невозможно", – сказал один из чиновников на условиях анонимности.

Отмечается, что Совет национальной безопасности Белого дома отказался комментировать разговоры с партнерами по G7, заявив, что США продолжат искать способы привлечь РФ к ответственности.

Напомним: Ранее СМИ сообщали, что некоторые из ключевых союзников Украины, включая США, рассматривают возможность почти полного запрета экспорта в Россию.

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Темы: СШАэкспортРосcия
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