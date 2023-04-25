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Учасники конфлікту у Судані погодилися на тимчасове перемир'я – Держдеп США

"Українська правда"Вівторок, 25 квітня 2023, 06:08
Учасники конфлікту у Судані погодилися на тимчасове перемир'я – Держдеп США
Учасники збройного конфлікту в Судані. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО REUTERS

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що учасники збройного конфлікту у Судані погодилися оголосити про тимчасове припинення вогню.

Джерело: заява Блінкена на сайті Держдепу США

Пряма мова: "Після інтенсивних переговорів, які тривали протягом останніх 48 годин, Збройні сили Судану (SAF) та Сили швидкого реагування (RSF) погодилися оголосити загальнонаціональний режим припинення вогню тривалістю 72 години, починаючи з опівночі 24 квітня".

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Деталі: США закликають SAF і RSF протягом вказаного періоду "негайно та повністю дотримуватися режиму припинення вогню", заявив Блінкен.

"Задля підтримки довготривалого припинення бойових дій Штати координуватимуть свої дії з регіональними та міжнародними партнерами, а також суданськими цивільними зацікавленими сторонами, щоб допомогти у створенні комітету з нагляду за переговорами, укладенням та імплементацією угоди про постійне припинення бойових дій та гуманітарних домовленостей в Судані", – наголосив держсекретар.

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Переворот у Судані розпочався 15 квітня. Бої призвели до гуманітарної катастрофи, у столиці Хартумі проблеми з водою, електрикою та паливом, нестача продуктів і ліків. Спроби припинення вогню успіху не мали.  
  • Станом на 24 квітня унаслідок зіткнень армії з Силами швидкого реагування загинуло щонайменше 420 людей
  • 23 квітня стало відомо, що Франція та інші союзники евакуюють своїх дипломатів і громадян із Судану в рамках операції з високим ступенем ризику після того, як американський спецназ вивіз весь персонал посольства США із Хартума.

Теми: СуданвійнаСШАБлінкен
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