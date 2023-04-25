Учасники конфлікту у Судані погодилися на тимчасове перемир'я – Держдеп США

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що учасники збройного конфлікту у Судані погодилися оголосити про тимчасове припинення вогню.

Джерело: заява Блінкена на сайті Держдепу США

Пряма мова: "Після інтенсивних переговорів, які тривали протягом останніх 48 годин, Збройні сили Судану (SAF) та Сили швидкого реагування (RSF) погодилися оголосити загальнонаціональний режим припинення вогню тривалістю 72 години, починаючи з опівночі 24 квітня".

Реклама:

Деталі: США закликають SAF і RSF протягом вказаного періоду "негайно та повністю дотримуватися режиму припинення вогню", заявив Блінкен.

"Задля підтримки довготривалого припинення бойових дій Штати координуватимуть свої дії з регіональними та міжнародними партнерами, а також суданськими цивільними зацікавленими сторонами, щоб допомогти у створенні комітету з нагляду за переговорами, укладенням та імплементацією угоди про постійне припинення бойових дій та гуманітарних домовленостей в Судані", – наголосив держсекретар.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ