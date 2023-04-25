Участники конфликта в Судане согласились на временное перемирие – Госдеп США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что участники вооруженного конфликта в Судане согласились объявить о временном прекращении огня.

Источник: заявление Блинкена на сайте Госдепа США

Прямая речь: "После интенсивных переговоров, которые продолжались в течение последних 48 часов, Вооружённые силы Судана (SAF) и Силы быстрого реагирования (RSF) согласились объявить общенациональный режим прекращения огня продолжительностью 72 часа, начиная с полуночи 24 апреля".

Детали: США призывают SAF и RSF в течение указанного периода "немедленно и полностью соблюдать режим прекращения огня", заявил Блинкен.

"Для поддержки долговременного прекращения боевых действий Штаты будут координировать свои действия с региональными и международными партнерами, а также суданскими гражданскими заинтересованными сторонами, чтобы помочь в создании комитета по надзору за переговорами, заключением и имплементацией соглашения о постоянном прекращении боевых действий и гуманитарных договоренностей в Судане", – подчеркнул госсекретарь.

Что этому предшествовало:

Переворот в Судане начался 15 апреля, бои привели к гуманитарной катастрофе, в столице Хартуме проблемы с водой, электричеством и топливом, нехватка продуктов и лекарств. Попытки прекращения огня успеха не имели.

По состоянию на 24 апреля в результате столкновений армии с Силами быстрого реагирования погибли по меньшей мере 420 человек

23 апреля стало известно, что Франция и другие союзники эвакуируют своих дипломатов и граждан из Судана в рамках операции с высокой степенью риска после того, как американский спецназ вывез весь персонал посольства США из Хартума.