Захисники за добу знищили 690 загарбників та 5 танків
Вівторок, 25 квітня 2023, 08:09
Росія у війні проти України вже втратила 187 770 окупантів, 3 688 танків та 2 863 артилерійські системи.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 187 770 (+690) осіб ліквідовано,
- танків – 3 688 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 7 151 (+12) од,
- артилерійських систем – 2 863 (+14) од,
- РСЗВ – 539 (+0) од,
- засобів ППО – 291 (+2) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 437 (+24) од,
- крилатих ракет – 911 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 784 (+31) од,
- спеціальної техніки – 345 (+6) од.
Дані уточнюються.
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