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Захисники за добу знищили 690 загарбників та 5 танків

Ірина БалачукВівторок, 25 квітня 2023, 08:09
Захисники за добу знищили 690 загарбників та 5 танків
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у війні проти України вже втратила 187 770 окупантів, 3 688 танків та 2 863 артилерійські системи.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 187 770 (+690) осіб ліквідовано,
  • танків – 3 688 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 7 151 (+12) од,
  • артилерійських систем – 2 863 (+14) од,
  • РСЗВ – 539 (+0) од,
  • засобів ППО – 291 (+2) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 437 (+24) од,
  • крилатих ракет – 911 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 784 (+31) од,
  • спеціальної техніки – 345 (+6) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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