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Защитники за сутки уничтожили 690 захватчиков и 5 танков

Ирина БалачукВторник, 25 апреля 2023, 08:09
Защитники за сутки уничтожили 690 захватчиков и 5 танков
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия в войне против Украины уже потеряла 187 770 оккупантов, 3 688 танков и 2 863 артиллерийские системы.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 187 770 (+690) человек ликвидировано,
  • танков – 3 688 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 7 151 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 2 863 (+14) ед,
  • РСЗО – 539 (+0) ед,
  • средств ПВО – 291 (+2) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 437 (+24) ед,
  • крылатых ракет – 911 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 784 (+31) ед,
  • специальной техники – 345 (+6) ед.

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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