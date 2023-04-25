Защитники за сутки уничтожили 690 захватчиков и 5 танков

Россия в войне против Украины уже потеряла 187 770 оккупантов, 3 688 танков и 2 863 артиллерийские системы.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 187 770 (+690) человек ликвидировано,

танков – 3 688 (+5) ед,

боевых бронированных машин – 7 151 (+12) ед,

артиллерийских систем – 2 863 (+14) ед,

РСЗО – 539 (+0) ед,

средств ПВО – 291 (+2) ед,

самолетов – 308 (+0) ед,

вертолетов – 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 437 (+24) ед,

крылатых ракет – 911 (+0) ед,

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 784 (+31) ед,

специальной техники – 345 (+6) ед.

Данные уточняются.