Защитники за сутки уничтожили 690 захватчиков и 5 танков
Вторник, 25 апреля 2023, 08:09
Россия в войне против Украины уже потеряла 187 770 оккупантов, 3 688 танков и 2 863 артиллерийские системы.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 187 770 (+690) человек ликвидировано,
- танков – 3 688 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 7 151 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 2 863 (+14) ед,
- РСЗО – 539 (+0) ед,
- средств ПВО – 291 (+2) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 437 (+24) ед,
- крылатых ракет – 911 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 784 (+31) ед,
- специальной техники – 345 (+6) ед.
Данные уточняются.