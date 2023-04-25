Росіяни за добу убили 2 цивільних на Донеччині та 1 на Харківщині

Наслідки російських ударів по Донеччині. Фото з Telegram Кириленка

Двоє людей загинули та ще 13 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області, також окупанти убили цивільну жінку у Харківській області.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram та голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в ефірі національного марафону

Пряма мова Кириленка: "За 24 квітня росіяни вбили 2 жителів Донеччини – у Шахтарському. Ще 13 людей в області дістали поранення".

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Деталі: Також росіяни убили мирну жительку Харківщини. 60-річна жінка смт Дворічна Куп’янського району загинула під час артилерійського обстрілу.

Загалом окупанти протягом минулої доби обстріляли 18 населених пунктів Харківщини – Тополі, Кам’янку, Красне Перше, Фиголівку, Новомлинськ, Кіндрашівку, Масютівку, м. Вовчанськ та інші.

Також росіяни 61 раз били по Херсонщині, випустивши 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів.

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