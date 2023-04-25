Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни за добу убили 2 цивільних на Донеччині та 1 на Харківщині

Ірина БалачукВівторок, 25 квітня 2023, 08:34
Росіяни за добу убили 2 цивільних на Донеччині та 1 на Харківщині
Наслідки російських ударів по Донеччині. Фото з Telegram Кириленка

Двоє людей загинули та ще 13 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області, також окупанти убили цивільну жінку у Харківській області.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram та голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в ефірі національного марафону

Пряма мова Кириленка: "За 24 квітня росіяни вбили 2 жителів Донеччини – у Шахтарському. Ще 13 людей в області дістали поранення".

Реклама:

Деталі: Також росіяни убили мирну жительку Харківщини. 60-річна жінка смт Дворічна Куп’янського району загинула під час артилерійського обстрілу.

Загалом окупанти протягом минулої доби обстріляли 18 населених пунктів Харківщини – Тополі, Кам’янку, Красне Перше, Фиголівку, Новомлинськ, Кіндрашівку, Масютівку, м. Вовчанськ та інші.   

Також росіяни 61 раз били по Херсонщині, випустивши 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів.

ВІДЕО ДНЯ

Четверо мешканців Херсонської області дістали поранення.

111 разів загарбники гатили по Запорізькій області – одна жінка дістала поранення.  

Теми: Росіявійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Президент: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
19:40
Вихід на кордони не дає гарантій безпеки – Зеленський
19:38
"Ніхто з партнерів не піднімав це питання": президент про непідписання містобудівного закону
19:35
Зеленський заступився за цивільних: за 1 військовим стоять 6 платників податків
19:23
Зеленський: Обрання Трампа може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
Усі новини...
Реклама: