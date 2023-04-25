Россияне за сутки убили 2 гражданских в Донецкой области и 1 в Харьковской

Последствия российских ударов по Донецкой области. Фото из Telegram Кириленко

Два человека погибли и еще 13 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области, также оккупанты убили гражданскую женщину в Харьковской области.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram и глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в эфире национального марафона

Прямая речь Кириленко: "За 24 апреля россияне убили 2 жителей Донецкой области – в Шахтерском. Еще 13 человек в области получили ранения".

Детали: Также россияне убили мирную жительницу Харьковщины. 60-летняя женщина пгт Двуречная Купянского района погибла во время артиллерийского обстрела.

Оккупанты за прошедшие сутки обстреляли 18 населенных пунктов Харьковщины – Тополи, Каменку, Красное Первое, Фиголовку, Новомлинск, Кондрашовку, Масютовку, г. Волчанск и другие.

Также россияне 61 раз били по Херсонщине, выпустив 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.Город Херсон враг обстрелял 6 раз.

Четверо жителей Херсонской области получили ранения.

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111 раз захватчики били по Запорожской области – одна женщина получила ранения.