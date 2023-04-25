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Британська розвідка: Росіяни у квітні зазнають менших втрат, бо перейшли до оборони

"Європейська правда"Вівторок, 25 квітня 2023, 09:15
Британська розвідка: Росіяни у квітні зазнають менших втрат, бо перейшли до оборони
Російські окупанти. Фото РИА Новости

За оцінками британської розвідки, у квітні втрати російських окупаційних сил помітно знизилися, якщо порівнювати з попередніми місяцями – вочевидь, через перехід до оборони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про війну в Україні від 25 квітня. 

Аналітики зазначають, що у квітні 2023 року щоденні втрати росіян, з високою ймовірністю, знизились приблизно на 30% – після того, як у січні-березні були особливо великими. 

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Вони порахували, що цифри, які публікує український Генштаб, стверджують про зниження російських втрат від середніх показників 776 осіб за день до 568 у квітні. 

"Розвідка не може перевірити конкретну методологію, яку використовує Україна, проте загальна тенденція скоріш за все точна. З високою ймовірністю, втрати РФ зменшилися після того, як їхні зимові спроби наступу не досягли цілей, а зараз російські сили зосередилися на підготовці до очікуваного контрнаступу України", – зазначають в огляді. 

Також британська розвідка розповідала, що хоча стан ґрунтів навесні справді ускладнює ведення бойових дій, російська пропаганда перебільшує вплив цього фактора на очікуваний контрнаступ України.

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За оцінками аналітиків, споруджені росіянами лінії оборони уздовж фронту на Запоріжжі можуть створити певні труднощі для українського контрнаступу, але їхня ефективність залежатиме від того, чи буде там достатньо особового складу із належною вогневою підтримкою. 

Теми: Росіявійнарозвідка
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