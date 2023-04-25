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Британская разведка: Россияне в апреле несут меньшие потери, потому что перешли к обороне

"Европейская правда"Вторник, 25 апреля 2023, 09:15
Британская разведка: Россияне в апреле несут меньшие потери, потому что перешли к обороне
Российские оккупанты. Фото РИА Новости

По оценкам британской разведки, в апреле потери российских оккупационных сил заметно снизились, если сравнивать с предыдущими месяцами – очевидно, из-за перехода к обороне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине от 25 апреля.

Аналитики отмечают, что в апреле 2023 года ежедневные потери россиян, с высокой вероятностью, снизились примерно на 30% – после того, как в январе-марте были особенно большими.

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Они посчитали, что цифры, которые публикует украинский Генштаб, утверждают о снижении российских потерь от средних показателей 776 человек в день до 568 в апреле.

"Разведка не может проверить конкретную методологию, которую использует Украина, однако общая тенденция скорее всего точная. С высокой вероятностью, потери РФ уменьшились после того, как их зимние попытки наступления не достигли целей, а сейчас российские силы сосредоточились на подготовке к ожидаемому контрнаступлению Украины", – отмечают в обзоре.

Также британская разведка рассказывала, что хотя состояние почвы весной действительно затрудняет ведение боевых действий, российская пропаганда преувеличивает влияние этого фактора на ожидаемое контрнаступление Украины.

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По оценкам аналитиков, построенные россиянами линии обороны вдоль фронта в Запорожской области могут создать определенные трудности для украинского контрнаступления, но их эффективность будет зависеть от того, будет ли там достаточно личного состава с надлежащей огневой поддержкой.

Темы: Росcиявойнаразведка
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