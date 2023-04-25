Британская разведка: Россияне в апреле несут меньшие потери, потому что перешли к обороне

По оценкам британской разведки, в апреле потери российских оккупационных сил заметно снизились, если сравнивать с предыдущими месяцами – очевидно, из-за перехода к обороне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине от 25 апреля.

Аналитики отмечают, что в апреле 2023 года ежедневные потери россиян, с высокой вероятностью, снизились примерно на 30% – после того, как в январе-марте были особенно большими.

Они посчитали, что цифры, которые публикует украинский Генштаб, утверждают о снижении российских потерь от средних показателей 776 человек в день до 568 в апреле.

"Разведка не может проверить конкретную методологию, которую использует Украина, однако общая тенденция скорее всего точная. С высокой вероятностью, потери РФ уменьшились после того, как их зимние попытки наступления не достигли целей, а сейчас российские силы сосредоточились на подготовке к ожидаемому контрнаступлению Украины", – отмечают в обзоре.

Также британская разведка рассказывала, что хотя состояние почвы весной действительно затрудняет ведение боевых действий, российская пропаганда преувеличивает влияние этого фактора на ожидаемое контрнаступление Украины.

По оценкам аналитиков, построенные россиянами линии обороны вдоль фронта в Запорожской области могут создать определенные трудности для украинского контрнаступления, но их эффективность будет зависеть от того, будет ли там достаточно личного состава с надлежащей огневой поддержкой.