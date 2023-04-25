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Бійці ССО знищили ворожий танк та БМП на очах у противника

Альона Мазуренко Вівторок, 25 квітня 2023, 09:38
Бійці ССО знищили ворожий танк та БМП на очах у противника
скриншот

Захисники із Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили танк і БМП противника у сірій зоні на Донеччині за 150 метрів від ворога.

Джерело: командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Дослівно: "Ворожа техніка перебувала між позиціями воїнів сил оборони і росіян - в 150 метрах від ворога. Ця ділянка добре проглядалася спостерігачами противника. Попри це бойова група ССО України висунулася до сірої зони з наказом про знищення російської техніки.

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Пройшовши мінно-вибухові загородження воїни ССО дісталися бронемашин. Під час огляду було знайдено важливі трофеї: документи, зброю і радіостанції, які наші оператори забрали із собою.

Замінувавши техніку, бойова група успішно повернулася назад. А російські танк Т-72 та БМП – 1 були підірвані прямо на очах противника".

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Теми: ССОвійнаДонецька область
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