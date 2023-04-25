Бойцы ССО уничтожили вражеский танк и БМП на глазах у противника

Защитники из Сил специальных операций ВСУ уничтожили танк и БМП противника в серой зоне в Донецкой области в 150 метрах от врага.

Источник: командование Сил специальных операций ВС Украины

Дословно: "Вражеская техника находилась между позициями воинов сил обороны и россиян - в 150 метрах от врага. Этот участок хорошо просматривался наблюдателями противника. Несмотря на это боевая группа ССО Украины выдвинулась в серую зону с приказом об уничтожении российской техники.

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Пройдя минно-взрывные заграждения воины ССО добрались до бронемашин. При осмотре были найдены важные трофеи: документы, оружие и радиостанции, которые наши операторы забрали с собой.

Заминировав технику, боевая группа успешно вернулась обратно. А российские танк Т-72 и БМП - 1 были взорваны прямо на глазах противника".