Росіяни вдарили по центру Куп’янська: є загибла, під завалами люди

Російські військові завдали удару по будівлі Краєзнавчого музею у Куп’янську на Харківщині – одна людина загинула, 10 осіб поранені, під завалами є люди.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, МВС у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Ворог завдав удару по центру м. Куп’янськ. Зафіксовано влучання в будівлю Краєзнавчого музею. За попередньою інформацією, 5 цивільних людей отримали поранення, ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами".

Фото МВС

Деталі: Пізніше Синєгубов додав, що окупанти завдали удару по центру Куп’янська ракетою С-300, у результаті чого 10 цивільних людей отримали поранення. Троє з них госпіталізовані, 7 – мають легкі ушкодження та отримали допомогу на місці, 2 людей залишаються під завалами.

Фото ДСНС

Оновлено: О 10:02 президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі відомо про загиблу працівницю музею та десятьох поранених.

Росіяни обстріляли центр міста Куп’янськ на Харківщині і влучили в музей. Під завалами є люди, попередньо вже відомо про 5 поранених. За даними керівника Офісу президента Андрія Єрмака, окупанти гатили з С-300. Відео з Telegram Єрмака pic.twitter.com/vfsQbRMct7 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 25, 2023

Голова ОВА підкреслив, що всі підрозділи ДСНС та медики екстреної медичної служби працюють на місці, щоб якнайшвидше розібрати завали та допомогти людям.



"Імовірність нових ракетних ударів по м. Харкову та населених пунктах області залишається досить високою. Не ігноруйте сигнали тривоги та перебувайте в укриттях", – наголосив Синєгубов.

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фото МВС

Оновлено о 12:09: Пізніше Синєгубов повідомив, що тіло жінки уже дістали з-під завалів. Наразі розшукують іще одну людину.

За словами голови ОВА, поруч з будівлею музею, куди влучила ворожа ракета С-300, немає жодних військових об'єктів.