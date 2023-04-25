Россияне ударили по центру Купянска: есть погибшая, под завалами люди

Российские военные нанесли удар по зданию Краеведческого музея в Купянске на Харьковщине – один человек погиб, 10 человек ранены, под завалами есть люди.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, МВД в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Враг нанес удар по центру г. Купянск. Зафиксировано попадание в здание Краеведческого музея. По предварительной информации, 5 гражданских людей получили ранения, еще по меньшей мере два человека находятся под завалами".

Фото МВД

Детали: Позже Синегубов добавил, что оккупанты нанесли удар по центру Купянска ракетой С-300, в результате чего 10 гражданских людей получили ранения. Трое из них госпитализированы, 7 – имеют легкие повреждения и получили помощь на месте, 2 человека остаются под завалами.

Фото ГСЧС

Обновлено: В 10:02 президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас известно о погибшей работнице музея и десяти раненых.

Росіяни обстріляли центр міста Куп’янськ на Харківщині і влучили в музей. Під завалами є люди, попередньо вже відомо про 5 поранених. За даними керівника Офісу президента Андрія Єрмака, окупанти гатили з С-300. Відео з Telegram Єрмака pic.twitter.com/vfsQbRMct7 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 25, 2023

Глава ОВА подчеркнул, что все подразделения ГСЧС и медики экстренной медицинской службы работают на месте, чтобы как можно быстрее разобрать завалы и помочь людям.

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"Вероятность новых ракетных ударов по г. Харькову и населенным пунктам области остается достаточно высокой. Не игнорируйте сигналы тревоги и находитесь в укрытиях", – подчеркнул Синегубов.

фото МВД

Обновлено в 12:09: Позже Синегубов сообщил, что тело женщины уже достали из-под завалов. Сейчас разыскивают еще одного человека.

По словам главы ОВА, рядом со зданием музея, куда попала вражеская ракета С-300, нет никаких военных объектов.