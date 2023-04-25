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Россияне ударили по центру Купянска: есть погибшая, под завалами люди

Ирина БалачукВторник, 25 апреля 2023, 12:09
Россияне ударили по центру Купянска: есть погибшая, под завалами люди
Фото ГСЧС

Российские военные нанесли удар по зданию Краеведческого музея в Купянске на Харьковщине – один человек погиб, 10 человек ранены, под завалами есть люди.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, МВД в Telegram 

Прямая речь Синегубова: "Враг нанес удар по центру г. Купянск. Зафиксировано попадание в здание Краеведческого музея. По предварительной информации, 5 гражданских людей получили ранения, еще по меньшей мере два человека находятся под завалами". 

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Фото МВД

Детали: Позже Синегубов добавил, что оккупанты нанесли удар по центру Купянска ракетой С-300, в результате чего 10 гражданских людей получили ранения. Трое из них госпитализированы, 7 – имеют легкие повреждения и получили помощь на месте, 2 человека остаются под завалами. 

 
Фото ГСЧС

Обновлено: В 10:02 президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас известно о погибшей работнице музея и десяти раненых.

Глава ОВА подчеркнул, что все подразделения ГСЧС и медики экстренной медицинской службы работают на месте, чтобы как можно быстрее разобрать завалы и помочь людям.

"Вероятность новых ракетных ударов по г. Харькову и населенным пунктам области остается достаточно высокой. Не игнорируйте сигналы тревоги и находитесь в укрытиях", – подчеркнул Синегубов. 

 
фото МВД

Обновлено в 12:09: Позже Синегубов сообщил, что тело женщины уже достали из-под завалов. Сейчас разыскивают еще одного человека.

По словам главы ОВА, рядом со зданием музея, куда попала вражеская ракета С-300, нет никаких военных объектов.

Темы: Харьковская областьвойна
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