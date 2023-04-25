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ЄС та Японія проти повної заборони експорту до Росії – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 25 квітня 2023, 10:23

ЄС і Японія виступили проти пропозиції США заборонити країнам "Групи семи" (G7) весь експорт до Росії в рамках переговорів напередодні саміту лідерів держав.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо виданню Financial Times.

До зустрічі в Хіросімі наступного місяця готують заяву лідерів G7, яка містить обіцянку замінити нинішній режим секторальних санкцій проти Росії на повну заборону експорту з кількома винятками. Про це свідчать документи, з якими ознайомилось видання Financial Times. 

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Повна заборона експорту включатиме винятки для сільськогосподарської, медичної та іншої продукції.

За словами двох чиновників, таку пропозицію висунули США на тлі розчарування чинною санкційною системою, яка пронизана лазівками, що дозволяють Росії продовжувати імпортувати західні технології.

Але представники Японії та країн ЄС на підготовчій зустрічі минулого тижня припустили, що такий крок не вдасться реалізувати.

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"З нашої точки зору, це просто неможливо", – сказав один з чиновників, який говорив на умовах анонімності.

ЄС з лютого 2022 року погодив 10 пакетів санкцій проти Росії, але лише після тижнів суперечок між країнами-членами. Деякі з них домоглися винятків і пільг для своїх галузей, погрожуючи накласти вето на обмеження.

За словами посадовців, заміна чинного санкційного режиму на повну заборону експорту з винятками може призвести до відновлення гострих дебатів і потенційного послаблення теперішніх заходів.

Рада національної безпеки Білого дому відмовилася коментувати розмови з партнерами по G7, але заявила, що США "продовжать шукати шляхи притягнення Росії до відповідальності".

Боротьба з ухиленням від санкцій та їхнім обходом третіми країнами є основною метою США, Великої Британії, ЄС та інших союзників, які посилюють тиск на такі держави, як Туреччина, ОАЕ та країни Центральної Азії, що збільшили обсяги торгівлі з Росією після запровадження західних санкцій.

Лідери G7 зберуться в Хіросімі 19 травня на триденний саміт, який буде присвячений наслідкам війни Росії проти України, економічній безпеці, зеленим інвестиціям та Індо-Тихоокеанському регіону.

Між тим, за даними ЗМІ, Європейський Союз має намір запропонувати заборону на транзит багатьох товарів через Росію в 11-му пакеті санкцій, який зараз готують в Брюсселі.

Теми: ЄСЯпоніяРосіясанкції
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