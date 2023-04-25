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ЕС и Япония против полного запрета экспорта в Россию – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 25 апреля 2023, 10:23

ЕС и Япония выступили против предложения США запретить странам "Группы семи" (G7) весь экспорт в Россию в рамках переговоров накануне саммита лидеров государств.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно изданию Financial Times.

К встрече в Хиросиме в следующем месяце готовят заявление лидеров G7, которое содержит обещание заменить нынешний режим секторальных санкций против России на полный запрет экспорта с несколькими исключениями. Об этом свидетельствуют документы, с которыми ознакомилось издание Financial Times. 

Полный запрет экспорта будет включать исключения для сельскохозяйственной, медицинской и другой продукции.

По словам двух чиновников, такое предложение выдвинули США на фоне разочарования действующей санкционной системой, которая пронизана лазейками, позволяющими России продолжать импортировать западные технологии.

Но представители Японии и стран ЕС на подготовительной встрече на прошлой неделе предположили, что такой шаг не удастся реализовать.

"С нашей точки зрения, это просто невозможно", – сказал один из чиновников, говоривший на условиях анонимности.

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ЕС с февраля 2022 года согласовал 10 пакетов санкций против России, но только после недель споров между странами-членами. Некоторые из них добились исключений и льгот для своих отраслей, угрожая наложить вето на ограничения.

По словам чиновников, замена действующего санкционного режима на полный запрет экспорта с исключениями может привести к возобновлению горячих дебатов и потенциальному ослаблению нынешних мер.

Совет национальной безопасности Белого дома отказался комментировать разговоры с партнерами по G7, но заявил, что США "продолжат искать пути привлечения России к ответственности".

Борьба с уклонением от санкций и их обходом третьими странами является основной целью США, Великобритании, ЕС и других союзников, которые усиливают давление на такие государства, как Турция, ОАЭ и страны Центральной Азии, увеличившие объемы торговли с Россией после введения западных санкций.

Лидеры G7 соберутся в Хиросиме 19 мая на трехдневный саммит, который будет посвящен последствиям войны России против Украины, экономической безопасности, зеленым инвестициям и Индо-Тихоокеанскому региону.

Между тем, по данным СМИ, Европейский Союз намерен предложить запрет на транзит многих товаров через Россию в 11-м пакете санкций, который сейчас готовят в Брюсселе.

Темы: ЕСЯпонияРосcиясанкции
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