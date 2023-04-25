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ЗСУ мають незначні успіхи на південь від Кремінної – ISW

Ірина БалачукВівторок, 25 квітня 2023, 10:41
ЗСУ мають незначні успіхи на південь від Кремінної – ISW
Скриншот з deepstatemap.live

Збройні сили України домоглися незначних успіхів на південь від м. Кремінна станом на 24 квітня і завдають ударів по російських вузлах тилового забезпечення на тимчасово окупованій території Луганської області.

Джерело: звіт Інституту вивчення війни (ISW) за 24 квітня

Дослівно ISW: "Геолокаційні кадри, розміщені 24 квітня, показують, що українські сили домоглися незначних успіхів на північний схід від Верхньокам'янського (18 км на південь від Кремінної) і на південний схід від Білогорівки (12 км на південь від Кремінної) у невстановлені дати".

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Деталі: Також повідомляється, що українські сили продовжують завдавати ударів по російських логістичних вузлах у тилових районах Луганської області.

За даними ISW, 23 і 24 квітня російські сили продовжували наземні атаки в Бахмуті та його околицях, але не домоглися якихось підтверджених територіальних успіхів у місті.

Теми: Луганська областьвійнаЗбройні сили
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