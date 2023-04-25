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ВСУ имеют незначительные успехи к югу от Кременной – ISW

Ирина БалачукВторник, 25 апреля 2023, 10:41
ВСУ имеют незначительные успехи к югу от Кременной – ISW
Скриншот из deepstatemap.live

Вооруженные силы Украины добились незначительных успехов к югу от г. Кременная по состоянию на 24 апреля и наносят удары по российским узлам тылового обеспечения на временно оккупированной территории Луганской области.

Источник: отчет Института изучения войны (ISW) за 24 апреля

Дословно ISW: "Геолокационные кадры, размещенные 24 апреля, показывают, что украинские силы добились незначительных успехов к северо-востоку от Верхнекаменского (18 км к югу от Кременной) и к юго-востоку от Белогоровки (12 км к югу от Кременной) в неустановленные даты".

Детали: Также сообщается, что украинские силы продолжают наносить удары по российским логистическим узлам в тыловых районах Луганской области.

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По данным ISW, 23 и 24 апреля российские силы продолжали наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, но не добились каких-либо подтвержденных территориальных успехов в городе.

Темы: Луганская областьвойнаВооруженные силы
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