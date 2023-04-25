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В Росії підготували новий підручник історії з брехнею про війну в Україні

Станіслав ПогоріловВівторок, 25 квітня 2023, 11:31
В Росії підготували новий підручник історії з брехнею про війну в Україні
ФОТО: "РАДІО СВОБОДА"

В Росії для старшокласників підготували новий підручник з історії, в якому міститься розділ з фальсифікованими даними щодо війни в Україні.

Джерело: "Meduza", російське пропагандистське інформагентство "ТАСС"

Дослівно: "У підручнику буде розкрито причини початку СВО (російської військової агресії проти України – ред.)".

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Деталі: Автори підручника, одним з яких є колишній міністр культури Володимир Мединський, зокрема, брешуть, що війна "викликала у населення країни прагнення надати допомогу і підтримку її учасникам", а у всіх суб'єктах РФ розгорнувся масовий волонтерський рух.

Підручник із розділом про війну буде доступний для 10 - 11-х класів уже з 1 вересня 2023 року.

Теми: Росіяосвітавійна
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