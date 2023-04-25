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В России подготовили новый учебник истории с ложью о войне в Украине

Станислав ПогориловВторник, 25 апреля 2023, 11:31
В России подготовили новый учебник истории с ложью о войне в Украине
ФОТО: "РАДИО СВОБОДА"

В России для старшеклассников подготовили новый учебник по истории, в котором содержится раздел с фальсифицированными данными о войне в Украине.

Источник: "Meduza", российское пропагандистское информагентство "ТАСС"

Дословно: "В учебнике будут раскрыты причины начала СВО (российской военной агрессии против Украины - ред.)".

Детали: Авторы учебника, бывший министр культуры Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, в частности, врут, что война "вызвала у населения страны стремление оказать помощь и поддержку ее участникам", а во всех субъектах РФ развернулось массовое волонтерское движение.

Учебник с разделом о войне будет доступен для 10 - 11-х классов уже с 1 сентября 2023 года.

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Темы: Росcияобразованиевойна
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