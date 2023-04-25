При Минобороны начинает работу Офис по поддержке изменений: первая реформа - госзакупки

При Министерстве обороны начинает работу Офис относительно поддержки изменений (ОПИ), совещательный орган, который должен стать платформой для трансформаций в МОУ, первая реформа будет нацелена на сферу государственных закупок.

Источник: глава ОПЗ Юлия Марушевская в Facebook, глава ГП "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов в Facebook

Прямая речь Марушевской: "В основе работы - проектные команды и поочередный запуск изменений. Невозможно охватить все одновременно на том высоком уровне, который сейчас необходим. Поэтому постепенно будем запускать направления, со сформированным видением и мощными командами".

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Детали: По ее словам, первая реформа будет касаться государственных закупок. Ориентация будет на нелетальной номенклатуре (тыловых закупках).

Команд по этой реформе, которую возглавит Арсен Жумадилов, будет оказывать экспертную поддержку для эффективной реализации реформы. В частности, для воплощения в жизнь ее ключевого продукта - запуска профильной институции, которая будет заниматься внедрением качественных и системных изменений в сфере государственных закупок для обеспечения непрерывности, устойчивости и управляемости системы снабжения для нужд ВСУ.

Жумадилов подтвердил, что возглавил соответствующее направление в ОПИ. "Присоединяюсь к трансформационным изменениям МОУ в рамках команды Офиса управления изменениями при Министерстве обороны Украины (Офис)", - написал он.

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Он подчеркнул, что планируется формирование основы и рамки для эффективной работы института по госзакупкам в будущем, которая будет отражать ее ключевые ценности и подходы к работе.

В частности, это: постоянство и устойчивость системы снабжения вверенной номенклатуры; нулевая толерантность к коррупции; недискриминационные условия для участников рынка; развитие доверия среди стейкхолдеров.