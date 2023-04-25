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Росія тримає 17 тисяч вояк у двох прикордонних областях та Білорусі – Наєв

Валентина РоманенкоВівторок, 25 квітня 2023, 12:38
Росія тримає 17 тисяч вояк у двох прикордонних областях та Білорусі – Наєв
фото з Facebook Наєва

До дій на північному напрямку України Росія залучає два угруповання прикриття державного кордону чисельністю близько 17 тисяч осіб: вони розгорнуті у південній частині Білорусі та на територіях Брянської і Курської областей РФ

Джерело: командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у Facebook

Деталі: Наєв запевнив, що ситуація на цій ділянці контрольована. Водночас, противник продовжує систематично обстріли з артилерії прикордоння Сумської та Чернігівської областей, веде повітряну розвідку з метою завдати вогневе ураження по об’єктах критичної цивільної інфраструктури та викриття української системи ППО.

Ворожі авіаудари завдаються переважно по військових об’єктах та інфраструктурі. Але, на превеликий жаль, унаслідок цих ударів є чисельні випадки руйнування цивільних об’єктів та жертв серед місцевого населення.

Пряма мова: "До дій на північному напрямку противник залучає два угруповання прикриття державного кордону, які розгорнуті у південній частині Білорусі та на територіях Брянської і Курської областей Росії, загальною чисельністю близько 17 тисяч осіб.

Крім того, на полігонах Білорусі зберігається присутність російського контингенту регіонального угруповання військ загальною чисельністю близько 2800 осіб. На білоруських військових аеродромах продовжують перебувати літаки та гелікоптери повітряно-космічних сил ЗС РФ.

Але, незважаючи на це, ми продовжуємо підсилювати Північне угруповання військ, готуємо резерви. Здійснюємо моніторинг обстановки, переозброюємося на більш сучасні іноземні зразки, вдосконалюємо тривалі фортифікаційні споруди, підвищуємо щільність мінування території прикордонних смуг, навчаємо людей".

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Теми: війнаРосіяБілорусь
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