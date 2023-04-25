Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия держит 17 тысяч вояк в двух приграничных областях и Беларуси – Наев

Валентина РоманенкоВторник, 25 апреля 2023, 12:38
Россия держит 17 тысяч вояк в двух приграничных областях и Беларуси – Наев
фото из Facebook Наева

К действиям на северном направлении Украины Россия привлекает две группировки прикрытия госграницы численностью около 17 тысяч человек: они развернуты в южной части Беларуси и на территориях Брянской и Курской областей РФ.

Источник: командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в Facebook

Детали: Наев заверил, что ситуация на этом участке контролируема. В то же время, противник продолжает систематически обстрелы из артиллерии приграничья Сумской и Черниговской областей, ведет воздушную разведку с целью нанести огневое поражение по объектам критической гражданской инфраструктуры и разоблачения украинской системы ПВО.

Реклама:

Вражеские авиаудары наносятся преимущественно по военным объектам и инфраструктуре. Но, к большому сожалению, в результате этих ударов есть многочисленные случаи разрушения гражданских объектов и жертв среди местного населения.

Прямая речь: "К действиям на северном направлении противник привлекает две группировки прикрытия государственной границы, развернутые в южной части Беларуси и на территориях Брянской и Курской областей России, общей численностью около 17 тысяч человек.

Кроме того, на полигонах Беларуси сохраняется присутствие российского контингента региональной группировки войск общей численностью около 2800 человек. На белорусских военных аэродромах продолжают находиться самолеты и вертолеты воздушно-космических сил ВС РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Но, несмотря на это, мы продолжаем усиливать Северную группировку войск, готовим резервы. Осуществляем мониторинг обстановки, перевооружаемся на более современные иностранные образцы, совершенствуем длительные фортификационные сооружения, повышаем плотность минирования территории пограничных полос, обучаем людей".

Темы: войнаРосcияБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
война
Тарнавский озвучил потери врага за сутки на Таврическом направлении
Зеленский о возвращении беженцев: Ради кого мы воюем, если людей здесь нет
Тема войны в Украине отошла на задний план у немцев – опрос
Последние новости
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
Количество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
Все новости...
Реклама: