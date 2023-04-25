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Россия держит 17 тысяч вояк в двух приграничных областях и Беларуси – Наев

Валентина РоманенкоВторник, 25 апреля 2023, 12:38
Россия держит 17 тысяч вояк в двух приграничных областях и Беларуси – Наев
фото из Facebook Наева

К действиям на северном направлении Украины Россия привлекает две группировки прикрытия госграницы численностью около 17 тысяч человек: они развернуты в южной части Беларуси и на территориях Брянской и Курской областей РФ.

Источник: командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в Facebook

Детали: Наев заверил, что ситуация на этом участке контролируема. В то же время, противник продолжает систематически обстрелы из артиллерии приграничья Сумской и Черниговской областей, ведет воздушную разведку с целью нанести огневое поражение по объектам критической гражданской инфраструктуры и разоблачения украинской системы ПВО.

Вражеские авиаудары наносятся преимущественно по военным объектам и инфраструктуре. Но, к большому сожалению, в результате этих ударов есть многочисленные случаи разрушения гражданских объектов и жертв среди местного населения.

Прямая речь: "К действиям на северном направлении противник привлекает две группировки прикрытия государственной границы, развернутые в южной части Беларуси и на территориях Брянской и Курской областей России, общей численностью около 17 тысяч человек.

Кроме того, на полигонах Беларуси сохраняется присутствие российского контингента региональной группировки войск общей численностью около 2800 человек. На белорусских военных аэродромах продолжают находиться самолеты и вертолеты воздушно-космических сил ВС РФ.

Но, несмотря на это, мы продолжаем усиливать Северную группировку войск, готовим резервы. Осуществляем мониторинг обстановки, перевооружаемся на более современные иностранные образцы, совершенствуем длительные фортификационные сооружения, повышаем плотность минирования территории пограничных полос, обучаем людей".

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Темы: войнаРосcияБеларусь
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