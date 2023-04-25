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Синоптики розповіли, якої погоди чекати у травні

Ірина БалачукВівторок, 25 квітня 2023, 13:16
Синоптики розповіли, якої погоди чекати у травні
Фото УП

У травні очікується тепла погода, кількість опадів прогнозується у межах кліматичної норми.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "Середня місячна температура передбачається 14-18°С тепла, в горах 10-13°С, що близько до норми.

Місячна  кількість  опадів  очікується  35-72 мм, що в межах норми, на Закарпатті та Прикарпатті 132-170 мм, що  дещо більше за норму".

Деталі: Синоптики нагадують, що зазвичай середня місячна температура повітря складає 13-17°, в горах 7-12° тепла.

Абсолютний мінімум температури становить 0-6° морозу, місцями в гірських районах та на Сумщині 7-10° морозу, на узбережжі морів 0-3° тепла. А абсолютний максимум – 30-37°, на Одещині, Луганщині та в Криму до 38-39°, в Карпатах та горах Криму 26-29°.

Середня місячна кількість опадів складає 22-60 мм, у західних, Вінницькій областях та горах Криму 62-81 мм, в Карпатах та на Прикарпатті 85-148 мм.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше американське видання The Washington Post повідомляло, що запланований Україною контрнаступ відкладається через погану погоду, повільне постачання заходом техніки і боєприпасів та "злив" секретних документів Пентагону, де йшлося про вразливі місця в українській ППО. 

Теми: погода
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