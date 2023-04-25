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Синоптики рассказали, какой погоды ждать в мае

Ирина БалачукВторник, 25 апреля 2023, 13:16
Синоптики рассказали, какой погоды ждать в мае
Фото УП

В мае ожидается теплая погода, количество осадков прогнозируется в пределах климатической нормы.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "Средняя месячная температура ожидается 14-18°С тепла, в горах 10-13°С, что близко к норме.

Месячное количество осадков ожидается 35-72 мм, что в пределах нормы, на Закарпатье и Прикарпатье 132-170 мм, что немного больше нормы".

Детали: Синоптики напоминают, что обычно средняя месячная температура воздуха составляет 13-17°, в горах 7-12° тепла.

Абсолютный минимум температуры составляет 0-6° мороза, местами в горных районах и на Сумщине 7-10° мороза, на побережье морей 0-3° тепла.

А абсолютный максимум – 30-37°, в Одесской, Луганской областях и в Крыму до 38-39°, в Карпатах и горах Крыма 26-29°.

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Среднее месячное количество осадков составляет 22-60 мм, в западных, Винницкой областях и горах Крыма 62-81 мм, в Карпатах и на Прикарпатье 85-148 мм.

Предыстория:

  • Ранее американское издание The Washington Post сообщало, что запланированное Украиной контрнаступление откладывается из-за плохой погоды, медленной поставки западом техники и боеприпасов и "слива" секретных документов Пентагона, где говорилось об уязвимых местах в украинской ПВО.

Темы: погода
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