Синоптики рассказали, какой погоды ждать в мае

В мае ожидается теплая погода, количество осадков прогнозируется в пределах климатической нормы.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "Средняя месячная температура ожидается 14-18°С тепла, в горах 10-13°С, что близко к норме.

Месячное количество осадков ожидается 35-72 мм, что в пределах нормы, на Закарпатье и Прикарпатье 132-170 мм, что немного больше нормы".

Детали: Синоптики напоминают, что обычно средняя месячная температура воздуха составляет 13-17°, в горах 7-12° тепла.

Абсолютный минимум температуры составляет 0-6° мороза, местами в горных районах и на Сумщине 7-10° мороза, на побережье морей 0-3° тепла.

А абсолютный максимум – 30-37°, в Одесской, Луганской областях и в Крыму до 38-39°, в Карпатах и горах Крыма 26-29°.

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Среднее месячное количество осадков составляет 22-60 мм, в западных, Винницкой областях и горах Крыма 62-81 мм, в Карпатах и на Прикарпатье 85-148 мм.

Предыстория: