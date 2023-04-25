Группа Ермака-Макфола спланировала усиление санкций против России Action Plan 2.0.

Международная рабочая группа Ермака-Макфола представила новый план действий (Action Plan 2.0.) с целью дальнейшего усиления санкционного давления на Россию, который предусматривает снижение потолка цен на нефть до $45 за баррель и признание России государством-спонсором терроризма.

Источник: пресс-служба Офиса президента.

Прямая речь Ермака: "Мы ожидаем новые мощные пакеты санкций (против России - ред.), предусмотренные этим планом".

Детали: Обнародованный план действий предусматривает: снижение верхней границы цены на нефть до $45 за баррель, усиление контроля за соблюдением предельных цен на нефть. Также предлагается ввести налог на импорт российской нефти и газа в страны санкционной коалиции.

Кроме того, в плане содержатся предложения о прекращении прямых поставок российского газа в Европейский Союз, кроме как через Украину и по созданию резервного буфера газа в Украине.

Среди других предложений введение санкций против российских нефтегазовых компаний, против "Газпромбанка", наложение полного налогообложения на западные нефтегазовые компании, остающиеся в России, блокирование доступа России к западным нефтегазовым сервисам и тому подобное.

В плане есть пункт о необходимости введения санкций в отношении "Росатома".

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Также в Action Plan 2.0. разработаны разделы по усилению санкций в неэнергетической торговле, усиление военных, технологических, финансовых, индивидуальных санкций.

В отдельном разделе авторы плана выделили необходимость признания России государством-спонсором терроризма.