ЗМІ: Чутки про новий наступ на Київ були дезінформацією Генштабу ЗС РФ

Згідно із секретним документом Міноборони США, який потрапив у мережу внаслідок масштабного витоку, у лютому 2023 року Головне оперативне управління Генштабу ЗС РФ відзвітувало про "успішні зусилля з оперативного маскування", покликані переконати українську розвідку в можливості нового наступу з території Білорусі.

Джерело: російська служба "Радіо Свобода"

Деталі: Зазначається, що у вивченому виданням документі йдеться про те, що операція з "оперативного маскування" відбувалася з 3 по 10 лютого 2023 року.

Керівники Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ, за даними Пентагону, заявили, що "успішно переконали українські розвідувальні служби в можливості спільного російсько-білоруського наступу з білоруської території".

Як докази успіху операції представник ГОУ Генштабу навів звіт Служби зовнішньої розвідки РФ про реакцію України на повідомлення про спільні льотно-тактичні навчання авіаційних підрозділів Збройних сил Росії та Білорусі, які розпочалися 16 січня, про перекидання до Білорусі з Росії оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М", а також про зміщення фокусу російсько-білоруських навчань з "оборонного" на "наступальний".

У Збройних силах України також нібито визнали, що навчання в Білорусі мобілізованих для 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії ЗС РФ та підготовка підрозділів 6-ї мотострілецької дивізії 3 армійського корпусу РФ є спробою Росії потайки сформувати боєготовий підрозділ для наступу на Волинському напрямку - для створення перешкод у доправленні західної військової допомоги Києву.

Справді, 20 березня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив про "велику загрозу наступу з Білорусі на Волинь".

ВІДЕО ДНЯ

Як ідеться в документі Міністерства оборони США, Головне оперативне управління Генерального штабу російської армії рекомендувало продовжити операцію з дезінформації українського командування про ймовірність наступу з території Білорусі, розбивши її на дві фази.

Перша фаза мала тривати до 6 березня, друга - з 6 по 11 березня. Плани обох фаз передбачалося надіслати на затвердження в Генштаб збройних сил Білорусі.

21 лютого 2023 року міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що "не вірить" у новий напад на Україну з білоруської території, сказавши, що мета спільних російсько-білоруських навчань - "налякати Україну".

За оцінками Резнікова та інших українських чиновників, у Білорусі на той момент було недостатньо російських військових для нового наступу - від 9 до 11 тисяч осіб.

Нагадаємо: Із наступу російських військ із Білорусі зокрема почалося російське повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Після запеклих боїв під Києвом та окупації населених пунктів у Київській, Чернігівській та Сумській областях російська армія була змушена відступити з цих територій. Про повне повернення Київської області під свій контроль ЗСУ заявили 2 квітня.