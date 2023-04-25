Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: Слухи о новом наступлении на Киев были дезинформацией Генштаба ВС РФ

Валентина РоманенкоВторник, 25 апреля 2023, 13:43
СМИ: Слухи о новом наступлении на Киев были дезинформацией Генштаба ВС РФ
учения РФ и РБ. фото Минобороны Беларуси

Согласно секретному документу Минобороны США, который попал в сеть в результате масштабной утечки, в феврале 2023 года Главное оперативное управление Генштаба ВС РФ отчиталось об "успешных усилиях по оперативной маскировке", призванных убедить украинскую разведку в возможности нового наступления с территории Беларуси.

Источник: российская служба "Радио Свобода"

Детали: Отмечается, что в изученном изданием документе говорится, что операция по "оперативной маскировке" проходила с 3 по 10 февраля 2023 года.

Реклама:

Руководители Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, по данным Пентагона, заявили, что "успешно убедили украинские разведывательные службы в возможности совместного российско-белорусского наступления с белорусской территории".

В качестве доказательств успеха операции представитель ГОУ Генштаба привел отчёт Службы внешней разведки РФ о реакции Украины на сообщения о совместных лётно-тактических учениях авиационных подразделений вооруженных сил России и Беларуси, начавшихся 16 января, о переброске в Беларусь из России оперативно-тактических комплексов "Искандер-М", а также о смещении фокуса российско-белорусских учений с "оборонительного" на "наступательный".

В Вооруженных силах Украины также якобы сочли, что обучение в Беларуси мобилизованных для 2-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ и подготовка подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3 армейского корпуса РФ является попыткой России скрытно сформировать боеготовые подразделения для наступления на Волынском направлении – для создания помех в доставке западной военной помощи Киеву.

ВИДЕО ДНЯ

Действительно, 20 марта 2022 года Генштаб ВСУ сообщил о "большой угрозе наступления из Беларуси на Волынь".

Как говорится в документе Министерства обороны США, Главное оперативное управление Генерального штаба российской армии рекомендовало продолжить операцию по дезинформации украинского командования о вероятности наступления с территории Беларуси, разбив её на две фазы.

Первая фаза должна была продолжаться до 6 марта, вторая с 6 по 11 марта. Планы обеих фаз предполагалось послать на утверждение в Генштаб вооруженных сил Беларуси.

21 февраля 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что "не верит" в новое нападение на Украину с белорусской территории, сказав, что цель совместных российско-белорусских учений – "напугать Украину".

По оценкам Резникова и других украинских чиновников, в Беларуси в тот момент было недостаточно российских военных для нового наступления - от 9 до 11 тысяч человек.

Напомним: С наступления российских войск из Беларуси в частности началось российское полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

После ожесточенных боев под Киевом и оккупации населенных пунктов в Киевской, Черниговской и Сумской областях российская армия была вынуждена отступить с этих территорий. О полном возвращении Киевской области под свой контроль ВСУ заявили 2 апреля.

Темы: войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
война
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
Командующий группировкой "Таврия": Есть продвижение на направлении, врага отбрасываем
Последние новости
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
Количество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
Все новости...
Реклама: