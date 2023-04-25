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Зеленський збирав Ставку: говорили про нові бригади і "Рамштайн"

Альона Мазуренко Вівторок, 25 квітня 2023, 14:20
Зеленський збирав Ставку: говорили про нові бригади і Рамштайн
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський 25 квітня провів чергове засідання Ставки головнокомандувача.

Джерело: Зеленський у Facebook

Дослівно: "Актуалізували інформацію щодо ситуації на полі бою, зокрема на найскладніших напрямках.

Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ" доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності.

Кожен із напрямків оборони України є важливим. Не маємо права, щоб Україна мала слабкі місця".

Деталі: На засіданні підбили підсумки та розглянули результати чергової зустрічі у форматі "Рамштайн".

За словами президента, Україна та її сили оборони стають сильнішими, але повинні прискорювати темпи постачання зброї, адже "кожен день затримки – це життя наших бійців".

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Також на засіданні ставки обговорили перебіг комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад: "Бійці мають бути забезпечені всім необхідним задля найякіснішого виконання завдань командування з наближення нашої перемоги".

Теми: ЗеленськийставкавійнаРамштайн
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