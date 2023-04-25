Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский собирал Ставку: говорили о новых бригадах и "Рамштайне"

Алена МазуренкоВторник, 25 апреля 2023, 14:20
Зеленский собирал Ставку: говорили о новых бригадах и Рамштайне
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский 25 апреля провел очередное заседание Ставки главнокомандующего.

Источник: Зеленский в Facebook

Дословно: "Актуализировали информацию о ситуации на поле боя, в частности на самых сложных направлениях.

Командующие оперативно-стратегических группировок войск "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности.

Каждое из направлений обороны Украины является важным. Не имеем права, чтобы Украина имела слабые места".

Детали: На заседании подвели итоги и рассмотрели результаты очередной встречи в формате "Рамштайн".

По словам президента, Украина и ее силы обороны становятся сильнее, но должны ускорять темпы поставок оружия, ведь "каждый день задержки - это жизнь наших бойцов".

ВИДЕО ДНЯ

Также на заседании ставки обсудили ход комплектования личным составом и техникой новосозданных бригад: "Бойцы должны быть обеспечены всем необходимым для качественного выполнения задач командования по приближению нашей победы".

Темы: ЗеленскийставкавойнаРамштайн
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Почаевской лавре обнаружили послушника, который восхвалял агрессора и радовался оккупации

Зеленский попросил Залужного отправить тыловых военкомов на фронт

Подготовка к контрнаступлению находится на завершающей стадии – Резников

Минкульт задумался, как "регулировать" Telegram

Летом в энергосистеме может возникнуть дефицит - Укрэнерго

фотоВ дронах Shahed нашли немецкую технологию, украденную Ираном почти 20 лет назад

Все новости...
Зеленский
Когда выгоним агрессора, то Украина должна получить достойное место в инфраструктуре безопасности - Зеленский
Зеленский провел совещание с силовиками и военными на Житомирщине
У Зеленского раскритиковали западные СМИ, которые сообщили о "юбилейных ударах" по России
Последние новости
15:56
Польша подписала с Британией соглашение о покупке новейших систем ПВО на 2,4 млрд евро
15:51
Минэкономики открыло спецсчет: будут собирать на гуманитарное разминирование
15:50
РЕГИСТРАЦИЯПервая в истории Bucha Journalism Conference: Роль профессиональных медиа во время войн и кризисов (укр)
15:45
видео"За Умань!": пограничники обещают врагу возмездие
15:39
В ЕС достигли компромисса по агроимпорту Украины: Еврокомиссия введет ограничения для пяти товаров
15:35
Турецкий самолет, эвакуировавший граждан из Судана, попал под обстрел
15:30
МИД Молдовы вызвал посла России после слов Медведева, что страны не существует
15:28
Еврозона избежала рецессии: начала год ростом ВВП
15:23
В Черкасской области объявлен трехдневный траур после атаки РФ на Умань
15:04
фотоВ Почаевской лавре обнаружили послушника, который восхвалял агрессора и радовался оккупации
Все новости...
Реклама: