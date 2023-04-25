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Зеленский собирал Ставку: говорили о новых бригадах и "Рамштайне"

Алена МазуренкоВторник, 25 апреля 2023, 14:20
Зеленский собирал Ставку: говорили о новых бригадах и Рамштайне
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский 25 апреля провел очередное заседание Ставки главнокомандующего.

Источник: Зеленский в Facebook

Дословно: "Актуализировали информацию о ситуации на поле боя, в частности на самых сложных направлениях.

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Командующие оперативно-стратегических группировок войск "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности.

Каждое из направлений обороны Украины является важным. Не имеем права, чтобы Украина имела слабые места".

Детали: На заседании подвели итоги и рассмотрели результаты очередной встречи в формате "Рамштайн".

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По словам президента, Украина и ее силы обороны становятся сильнее, но должны ускорять темпы поставок оружия, ведь "каждый день задержки - это жизнь наших бойцов".

Также на заседании ставки обсудили ход комплектования личным составом и техникой новосозданных бригад: "Бойцы должны быть обеспечены всем необходимым для качественного выполнения задач командования по приближению нашей победы".

Темы: ЗеленскийставкавойнаРамштайн
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