Ворог б’є рекорди за використанням різної зброї на Лимано-Куп’янському напрямку – Череватий

На Лимано-Куп’янському напрямку ворог не атакує позиції українських військ, але є рекордсменом за використанням засобів ураження.

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, цитує "Армія Inform"

Пряма мова: "За цю добу 432 рази ворог завдав ударів різними типами артилерії та реактивних систем залпового вогню, здійснив 13 авіанальотів, завдавав і ракетних ударів".

Деталі: Водночас, як запевнив Череватий, Сили оборони не давали ворогу розслабитися й також завдавали ударів у відповідь. В результаті ударів ЗСУ 15 окупантів знищено, 65 зазнали поранень.

Окрім того, на цьому напрямку українські захисники протягом доби знищили ворожий бронетранспортер, найбільший за калібром, що є на озброєнні російської армії, 240-міліметровий міномет, "Тюльпан", протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра" та три безпілотні літальні апарати.