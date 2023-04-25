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Враг бьет рекорды по использованию оружия на Лимано-Купянском направлении – Череватый

Валентина РоманенкоВторник, 25 апреля 2023, 14:21
Враг бьет рекорды по использованию оружия на Лимано-Купянском направлении – Череватый
Сергей Череватый. фото с сайта "Армія Inform"

На Лимано-Купянском направлении враг не атакует позиции украинских войск, но является рекордсменом по использованию средств поражения.

Источник: спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, цитирует "Армия Inform"

Прямая речь: "За эти сутки 432 раза враг нанес удары различными типами артиллерии и реактивных систем залпового огня, совершил 13 авианалетов, наносил и ракетные удары".

Детали: В то же время, как заверил Череватый, Силы обороны не давали врагу расслабиться и также наносили ответные удары. В результате ударов ВСУ 15 оккупантов уничтожены, 65 получили ранения.

Кроме того, на этом направлении украинские защитники в течение суток уничтожили вражеский бронетранспортер, самый большой по калибру, который есть на вооружении российской армии, 240-миллиметровый миномет, "Тюльпан", противотанковую пушку МТ-12 "Рапира" и три беспилотных летательных аппарата.

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Темы: война
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