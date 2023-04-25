Армія РФ обстрілює українські позиції, як у лютому, і змінила тактику в небі – Дмитрашківський

Російські війська наростили артилерійські обстріли на гарячих точках фронту до рівня лютого і змінили тактику боротьби з неба і для літаків, і для безпілотників.

Джерело: керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі загальнонаціонального марафону

Пряма мова: "Ворог знову почав нарощувати свою артилерійську могутність і обстрілює наші позиції уже фактично так само, як це було в лютому місяці. За вчора та сьогодні ворог майже по 500 разів атакував наші позиції своїми артилерійськими системами.

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Що стосується штурмових дій, то ворог 22 рази штурмував позиції наших військ у районі Мар'їнки. Не полишає надії захопити Мар'їнку для того, щоб відрізати й блокувати Авдіївку.

Що стосується тактики, яку ворог застосовує, то за вчорашній день вона дещо змінилася. Ворог намагається показати свою перевагу в повітрі. Саме тому за вчорашній день ми бачимо, скільки було авіаційних ударів завдано".

Деталі: Дмитрашківський уточнив щодо зміни тактики росіян у небі: раніше літав один літак, максимум два і вони летіли окремо – а 24 квітня була "командна робота", коли два літаки "виманювали" сили української ППО, а третій літак завдавав ураження.

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Крім того, змінилася тактика РФ у застосуванні дронів.

Пряма мова: "За вчорашній день – можливо, це було пов’язане з тим, що була чудова погода – ворог застосував вдвічі більше розвідувальних дронів на донецькому напрямку.

Також вчора була вперше застосована інша тактика застосування дронів-камікадзе. Вчора вдень – це вперше таке було – були застосовані "Шахеди", вони були вдало збиті, але після них з'явилися "Ланцети". Це також така стратегія, щоб виявити трошки протиповітряної оборони і завдати потім удару "Ланцетами".

Деталі: Дмитрашківський не відповів на запитання про роль погоди в наступальних діях ворога.

Він розповів, що хоча в районі Авдіївки помітили танкову бригаду РФ, "четверту добу поспіль ворог наступає піхотною групою, не застосовуючи техніки". Одна з імовірних причин, на думку представника Сил оборони: перехід із зимового періоду на літній і технічне обслуговування техніки. Інша імовірна причина: техніка була доставлена для демонстрації військової сили.

Водночас, ворог продовжує завдати авіаударів – зокрема, вночі було завдано удару по житлових будинках у районі Вугледару.

На Вугледарському напрямку знову з’явилася у полі зору 155 бригада морської піхоти, але "активних бойових дій на даному напрямку поки що немає і навряд чи може бути, тому що відновити бригаду за такий короткий термін нереально", сказав Дмитрашківський.

Цьому передувало: 24 квітня координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що з покращенням погодних умов в Україні російські загарбники можуть почати наступ на кількох напрямках фронту.

На Лимано-Куп’янському напрямку ворог не атакує позиції українських військ, але є рекордсменом за використанням засобів ураження, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий 25 квітня.