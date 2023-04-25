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Армия РФ обстреливает украинские позиции, как в феврале, и изменила тактику в небе – Дмитрашковский

Елена РощинаВторник, 25 апреля 2023, 14:34
Армия РФ обстреливает украинские позиции, как в феврале, и изменила тактику в небе – Дмитрашковский
Алексей Дмитрашковский, скриншот

Российские войска нарастили артиллерийские обстрелы на горячих точках фронта до уровня февраля и изменили тактику борьбы с неба и для самолетов, и для беспилотников. 

Источник: руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире общенационального марафона

Прямая речь: "Враг снова начал наращивать свою артиллерийскую мощь и обстреливает наши позиции уже фактически так же, как это было в феврале. За вчера и сегодня враг почти по 500 раз атаковал наши позиции своими артиллерийскими системами. 

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Что касается штурмовых действий, то враг 22 раза штурмовал позиции наших войск в районе Марьинки. Не оставляет надежды захватить Марьинку для того, чтобы отрезать и блокировать Авдеевку. 

Что касается тактики, которую враг применяет, то за вчерашний день она несколько изменилась. Враг пытается показать свое превосходство в воздухе. Именно поэтому за вчерашний день мы видим, сколько было авиационных ударов нанесено". 

Детали: Дмитрашковский уточнил относительно изменения тактики россиян в небе: раньше летал один самолет, максимум два и они летели отдельно – а 24 апреля была "командная работа", когда два самолета "выманивали" силы украинской ПВО, а третий самолет наносил поражение.

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Кроме того, изменилась тактика РФ в применении дронов. 

Прямая речь: "За вчерашний день – возможно, это было связано с тем, что была прекрасная погода – враг применил вдвое больше разведывательных дронов на донецком направлении. 

Также вчера была впервые применена другая тактика применения дронов-камикадзе. Вчера днем – это впервые такое было – были применены "Шахеды", они были удачно сбиты, но после них появились "Ланцеты". Это также такая стратегия, чтобы обнаружить немножко противовоздушной обороны и нанести потом удар "Ланцетами". 

Детали: Дмитрашковский не ответил на вопрос о роли погоды в наступательных действиях врага. 

Он рассказал, что хотя в районе Авдеевки заметили танковую бригаду РФ, "четвертые сутки подряд враг наступает пехотной группой, не применяя техники". Одна из вероятных причин, по мнению представителя Сил обороны: переход с зимнего периода на летний и техническое обслуживание техники. Другая вероятная причина: техника была доставлена для демонстрации военной силы. 

В то же время, враг продолжает наносить авиаудары – в частности, ночью был нанесен удар по жилым домам в районе Угледара.

На Угледарском направлении снова появилась в поле зрения 155 бригада морской пехоты, но "активных боевых действий на данном направлении пока нет и вряд ли может быть, потому что восстановить бригаду за такой короткий срок нереально", сказал Дмитрашковский. 

Этому предшествовало: 24 апреля координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что с улучшением погодных условий в Украине российские захватчики могут начать наступление на нескольких направлениях фронта.

На Лимано-Купянском направлении враг не атакует позиции украинских войск, но является рекордсменом по использованию средств поражения, сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый 25 апреля.

Темы: войнаДонецкая областьАвдеевкаавиа
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