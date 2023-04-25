Президент Чехії: Китай не зацікавлений у припиненні війни проти України

Не можна довіряти Китаю як посереднику у встановленні миру між Росією та Україною, оскільки Пекіну вигідно продовжувати війну.

Про це попередив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

Його коментарі з'явилися в той час, коли Китай намагається позиціонувати себе як миротворця в Україні. І хоча більшість західних союзників скептично поставилися до цих пропозицій, деякі країни, такі як Франція, наполягають на тому, що Китай може відігравати важливу роль у мирних переговорах.

Однак Павел, колишній генерал НАТО, висловився недвозначно. Коли йдеться про Україну, стверджує він, Китай хоче лише найкращого для себе – а наразі це означає більше війни.

"Я вважаю, що в інтересах Китаю продовжити статус-кво, тому що це може підштовхнути Росію до низки поступок" – сказав Петр Павел.

За його словами, Пекін може отримати дешеві нафту, газ та інші ресурси від Москви – в обмін на партнерство з Кремлем "без обмежень". "Для Китаю також добре, що Захід, можливо, стає трохи слабшим, підтримуючи Україну", – додав він.

"Я не думаю, – сказав чеський лідер, – що Китай дійсно зацікавлений у завершенні війни в короткі терміни".

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Павел, який вступив на посаду президента минулого місяця, сказав, що Пекін використовує війну, щоб вчитися.

"Китай щодня виносить уроки з конфлікту. Вони уважно стежать за тим, що робить Росія, як реагує Захід" – зазначив президент Чехії.

Нагадаємо, глава Міноборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що Україну і Росію треба посадити за стіл переговорів, а посередником має стати Китай.

Також повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон планує звернутись до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів між Росією та Україною вже цього літа.

На думку джерел, будь-які майбутні переговори залежатимуть від кількох умов, зокрема, від успішного весняного наступу українських військ.

Багато країн також скептично ставляться до того, що Китай може слугувати нейтральним посередником, враховуючи його "дружбу без обмежень" з Росією.