Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Чехії: Китай не зацікавлений у припиненні війни проти України

"Європейська правда"Вівторок, 25 квітня 2023, 15:08
Президент Чехії: Китай не зацікавлений у припиненні війни проти України
Петр Павел. фото з твіттера президента Чехії

Не можна довіряти Китаю як посереднику у встановленні миру між Росією та Україною, оскільки Пекіну вигідно продовжувати війну.

Про це попередив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

Його коментарі з'явилися в той час, коли Китай намагається позиціонувати себе як миротворця в Україні. І хоча більшість західних союзників скептично поставилися до цих пропозицій, деякі країни, такі як Франція, наполягають на тому, що Китай може відігравати важливу роль у мирних переговорах.

Однак Павел, колишній генерал НАТО, висловився недвозначно. Коли йдеться про Україну, стверджує він, Китай хоче лише найкращого для себе – а наразі це означає більше війни.

"Я вважаю, що в інтересах Китаю продовжити статус-кво, тому що це може підштовхнути Росію до низки поступок" – сказав Петр Павел.

За його словами, Пекін може отримати дешеві нафту, газ та інші ресурси від Москви – в обмін на партнерство з Кремлем "без обмежень". "Для Китаю також добре, що Захід, можливо, стає трохи слабшим, підтримуючи Україну", – додав він.

"Я не думаю, – сказав чеський лідер, – що Китай дійсно зацікавлений у завершенні війни в короткі терміни".

ВІДЕО ДНЯ

Павел, який вступив на посаду президента минулого місяця, сказав, що Пекін використовує війну, щоб вчитися.

"Китай щодня виносить уроки з конфлікту. Вони уважно стежать за тим, що робить Росія, як реагує Захід" – зазначив президент Чехії.

Нагадаємо, глава Міноборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що Україну і Росію треба посадити за стіл переговорів, а посередником має стати Китай.

Також повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон планує звернутись до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів між Росією та Україною вже цього літа.

На думку джерел, будь-які майбутні переговори залежатимуть від кількох умов, зокрема, від успішного весняного наступу українських військ.

Багато країн також скептично ставляться до того, що Китай може слугувати нейтральним посередником, враховуючи його "дружбу без обмежень" з Росією.

Теми: КитайЧехіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський попросив Залужного відправити тилових воєнкомів на фронт

Підготовка до контрнаступу перебуває на завершальній стадії – Резніков

Мінкульт замислився, як "регулювати" Telegram

Влітку в енергосистемі може виникнути дефіцит – Укренерго

фотоУ дронах Shahed знайшли німецьку технологію, вкрадену Іраном майже 20 років тому

фотоВ Україну завітали президенти Чехії і Словаччини

Усі новини...
Китай
Глава дипломатії ЄС про мирні пропозиції Китаю та Бразилії: Їдьте говорити до Києва
ЄС готує пропозиції для ключових партнерів, щоб відвернути їх від Росії та Китаю – ЗМІ
Китай цензурував дослідження, які робили на початку пандемії COVID-19 – The New York Times
Останні новини
15:39
В ЄС досягли компромісу щодо агроімпорту України: Єврокомісія введе обмеження щодо 5 товарів
15:35
Турецький літак, що евакуював громадян із Судану, потрапив під обстріл
15:30
МЗС Молдови викликало посла Росії після слів Медведєва, що країни не існує
15:28
Єврозона уникнула рецесії: почала рік зростанням ВВП
15:23
На Черкащині оголошено триденну жалобу після атаки РФ на Умань
15:04
фотоУ Почаївській лаврі виявили послушника, який вихваляв агресора та радів окупації
14:59
відео"Я за себе не ручаюсь": ректор НАУ пригрозив студентам через жарти про Шкарлета
14:50
фото, відео, оновлено від 13:46Кількість жертв в Умані зросла до 17, з них троє – діти
14:45
Четверо людей підірвалися на міні в Бєлгородській області РФ - ЗМІ
14:40
Мадрид подарував Херсону понад 30 автобусів
Усі новини...
Реклама: