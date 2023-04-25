Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президент Чехії: Китай не зацікавлений у припиненні війни проти України

"Європейська правда"Вівторок, 25 квітня 2023, 15:08
Президент Чехії: Китай не зацікавлений у припиненні війни проти України
Петр Павел. фото з твіттера президента Чехії

Не можна довіряти Китаю як посереднику у встановленні миру між Росією та Україною, оскільки Пекіну вигідно продовжувати війну.

Про це попередив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

Його коментарі з'явилися в той час, коли Китай намагається позиціонувати себе як миротворця в Україні. І хоча більшість західних союзників скептично поставилися до цих пропозицій, деякі країни, такі як Франція, наполягають на тому, що Китай може відігравати важливу роль у мирних переговорах.

Реклама:

Однак Павел, колишній генерал НАТО, висловився недвозначно. Коли йдеться про Україну, стверджує він, Китай хоче лише найкращого для себе – а наразі це означає більше війни.

"Я вважаю, що в інтересах Китаю продовжити статус-кво, тому що це може підштовхнути Росію до низки поступок" – сказав Петр Павел.

За його словами, Пекін може отримати дешеві нафту, газ та інші ресурси від Москви – в обмін на партнерство з Кремлем "без обмежень". "Для Китаю також добре, що Захід, можливо, стає трохи слабшим, підтримуючи Україну", – додав він.

ВІДЕО ДНЯ

"Я не думаю, – сказав чеський лідер, – що Китай дійсно зацікавлений у завершенні війни в короткі терміни".

Павел, який вступив на посаду президента минулого місяця, сказав, що Пекін використовує війну, щоб вчитися.

"Китай щодня виносить уроки з конфлікту. Вони уважно стежать за тим, що робить Росія, як реагує Захід" – зазначив президент Чехії.

Нагадаємо, глава Міноборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що Україну і Росію треба посадити за стіл переговорів, а посередником має стати Китай.

Також повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон планує звернутись до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів між Росією та Україною вже цього літа.

На думку джерел, будь-які майбутні переговори залежатимуть від кількох умов, зокрема, від успішного весняного наступу українських військ.

Багато країн також скептично ставляться до того, що Китай може слугувати нейтральним посередником, враховуючи його "дружбу без обмежень" з Росією.

Теми: КитайЧехіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Усі новини...
Китай
2/3 іноземних деталей в російських дронах зроблені в Китаї – група Єрмака-Макфола
Понад половина німців стурбована зближенням Китаю та Росії
Після повної ізоляції останніх років КНДР відкриває кордони, побоюючись масового голоду
Останні новини
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Президент: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
19:40
Вихід на кордони не дає гарантій безпеки – Зеленський
19:38
"Ніхто з партнерів не піднімав це питання": президент про непідписання містобудівного закону
19:35
Зеленський заступився за цивільних: за 1 військовим стоять 6 платників податків
19:23
Зеленський: Обрання Трампа може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
Усі новини...
Реклама: