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Президент Чехии: Китай не заинтересован в прекращении войны против Украины

"Европейская правда"Вторник, 25 апреля 2023, 15:08
Президент Чехии: Китай не заинтересован в прекращении войны против Украины
Петр Павел. фото из твиттера президента Чехии

Нельзя доверять Китаю как посреднику в установлении мира между Россией и Украиной, поскольку Пекину выгодно продолжать войну.

Об этом предупредил президент Чехии Петр Павел в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

Его комментарии появились в то время, когда Китай пытается позиционировать себя как миротворца в Украине. И хотя большинство западных союзников скептически отнеслись к этим предложениям, некоторые страны, такие как Франция, настаивают на том, что Китай может играть важную роль в мирных переговорах.

Однако Павел, бывший генерал НАТО, высказался недвусмысленно. Когда речь идет об Украине, утверждает он, Китай хочет только лучшего для себя – а сейчас это означает больше войны.

"Я считаю, что в интересах Китая продолжить статус-кво, потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок", – сказал Петр Павел.

По его словам, Пекин может получить дешевые нефть, газ и другие ресурсы от Москвы – в обмен на партнерство с Кремлем "без ограничений". "Для Китая также хорошо, что Запад, возможно, становится немного слабее, поддерживая Украину", – добавил он.

"Я не думаю, – сказал чешский лидер, – что Китай действительно заинтересован в завершении войны в короткие сроки".

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Павел, который вступил в должность президента в прошлом месяце, сказал, что Пекин использует войну, чтобы учиться.

"Китай ежедневно извлекает уроки из конфликта. Они внимательно следят за тем, что делает Россия, как реагирует Запад" – отметил президент Чехии.

Напомним, глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто считает, что Украину и Россию надо посадить за стол переговоров, а посредником должен стать Китай.

Также сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон планирует обратиться к Китаю с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между Россией и Украиной уже этим летом.

По мнению источников, любые будущие переговоры будут зависеть от нескольких условий, в частности, от успешного весеннего наступления украинских войск.

Многие страны также скептически относятся к тому, что Китай может служить нейтральным посредником, учитывая его "дружбу без ограничений" с Россией.

Темы: КитайЧехиявойна
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