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Сирський назвав головні причини утримування Бахмута

Валентина РоманенкоВівторок, 25 квітня 2023, 16:51
Сирський назвав головні причини утримування Бахмута
Олександр Сирський. фото ЗСУ

Утримання Бахмута виключає вихід противника у фланг та тил угруповань Сил оборони на Лисичанському та Донецькому напрямках.

Джерело: командувач Східного угруповання військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Про цю та інші причини Сирський розповів журналістам.

Бахмут залишається об’єктом зосередження основних зусиль ворога з-поміж усіх інших напрямків. За словами Сирського, для Росії схід України - це єдина ділянка фронту, де вона з початком "великого наступу" досягла хоч якогось прогресу.

Тобто план ворога "завоювати Україну за три дні"  трансформувався у дев’ятимісячні спроби довкола невеликого міста на Донеччині.

Після низки поразок на півночі та півдні України керівництву Росії необхідно продемонструвати хоча б найменший успіх в окупації Донбасу. Не оволодівши ним, окупанти не зможуть розвивати наступ в напрямку Краматорська та Сіверська. Тому російська пропаганда подає бої за Бахмут як другу "битву за Сталінград", - зазначає генерал-полковник.

При цьому для досягнення своїх цілей Росія не пошкодує ані людських, ані матеріальних ресурсів.

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Військову доцільність такої тривалої оборони Бахмута Сирський пояснює таким чином:

Пряма мова: "Бої  за Бахмут мають важливе значення  не лише для ворога, а й для нас. Адже протягом декількох місяців на цьому напрямку ми стримуємо наступ ворога і не даємо йому збільшувати фронт. Окрім того, ми завдаємо ворогу значних втрат – знищуємо їхні найпрофесійніші підрозділи, озброєння та військову техніку.

Подальше утримання Бахмута має важливе значення для нашої оборони з декількох причин:

  • місто є важливим вузлом оборони, утримання якого забезпечує стійкість оборони угруповання військ в цілому;
  • Бахмут є вдало розміщеною природною фортецею, яка оточена річками та розміщена на пагорбах, що сприяє веденню оборони;
  • також захисту міста сприяє наявність багатоповерхової забудови та розвинена інфраструктура на лівому березі річки Бахмутовка, де ведуть оборону наші війська;
  • бій щодо оволодіння містом є специфічним видом бойових дій, який потребує особливих навичок та створює труднощі для військ, які вели наступ в умовах лісостепу;
  • Бахмут є частиною Костянтинівсько-Краматорської агломерації, утримання якої виключає вихід противника у фланг та тил угруповань наших військ на Лисичанському та Донецькому напрямках". 

Теми: Бахмутвійна
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