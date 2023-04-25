Сырский назвал главные причины удерживания Бахмута
Удержание Бахмута исключает выход противника во фланг и тыл группировок Сил обороны на Лисичанском и Донецком направлениях.
Источник: командующий Восточной группировки войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью "Интерфакс-Украина"
Детали: Об этой и других причинах Сырский рассказал журналистам.
Бахмут остается объектом сосредоточения основных усилий врага среди всех других направлений. По словам Сырского, для России восток Украины - это единственный участок фронта, где она с началом "большого наступления" достигла хоть какого-то прогресса.
То есть план врага "завоевать Украину за три дня" трансформировался в девятимесячные попытки вокруг небольшого города в Донецкой области.
После ряда поражений на севере и юге Украины руководству России необходимо продемонстрировать хотя бы малейший успех в оккупации Донбасса. Не овладев им, оккупанты не смогут развивать наступление в направлении Краматорска и Северска. Поэтому российская пропаганда подает бои за Бахмут как вторую "битву за Сталинград", - отмечает генерал-полковник.
При этом для достижения своих целей Россия не жалеет ни человеческих, ни материальных ресурсов.
Военную целесообразность такой длительной обороны Бахмута Сырский объясняет следующим образом:
Прямая речь: "Бои за Бахмут имеют важное значение не только для врага, но и для нас. Ведь в течение нескольких месяцев на этом направлении мы сдерживаем наступление врага и не даем ему увеличивать фронт. Кроме того, мы наносим врагу значительные потери - уничтожаем их самые профессиональные подразделения, вооружение и военную технику.
Дальнейшее удержание Бахмута имеет важное значение для нашей обороны по нескольким причинам:
- город является важным узлом обороны, удержание которого обеспечивает устойчивость обороны группировки войск в целом;
- Бахмут является удачно размещенной природной крепостью, которая окружена реками и размещена на холмах, что способствует ведению обороны;
- также защите города способствует наличие многоэтажной застройки и развитая инфраструктура на левом берегу реки Бахмутовка, где ведут оборону наши войска;
- бой по овладению городом является специфическим видом боевых действий, который требует особых навыков и создает трудности для войск, которые вели наступление в условиях лесостепи;
- Бахмут является частью Константиновско-Краматорской агломерации, удержание которой исключает выход противника во фланг и тыл группировок наших войск на Лисичанском и Донецком направлениях".