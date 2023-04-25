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Україна готується піти в контрнаступ у травні – NYT

"Українська правда"Вівторок, 25 квітня 2023, 17:05
Україна готується піти в контрнаступ у травні – NYT
Фото ілюстративне

За словами американських офіційних осіб, Україна розпочне контрнаступ у травні.

Джерело: The New York Times

Дослівно: "За словами американських офіційних осіб, Україна готується розпочати контрнаступ проти російських військ вже наступного місяця, незважаючи на величезні ризики. Без рішучої перемоги підтримка України з боку Заходу може ослабнути, і Київ може опинитися під зростаючим тиском, щоб розпочати серйозні переговори з метою припинення або заморожування конфлікту".

Деталі: У статті вказується, що американські союзники і союзники по НАТО надали Україні велику кількість артилерії і боєприпасів для майбутньої битви, і сподіваються, що цих поставок вистачить надовго.

Зазначається, що хоча Україна не поділилася з американськими офіційними особами деталями свого оперативного плану, операція, ймовірно, розгорнеться на півдні країни, в тому числі вздовж українського узбережжя Азовського моря, поблизу анексованого Росією Криму.

Також у статті згадується, що українські офіційні особи ставлять за мету прорвати укопану російську оборону і створити широкомасштабний колапс в російській армії. Водночас американські офіційні особи оцінюють, що навряд чи наступ призведе до кардинальної зміни динаміки на користь України.

Водночас заступниця міністра оборони України Ганна Маляр скептично ставиться до подібних прогнозів. На своїй сторінці в Facebook вона написала наступне:

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Пряма мова: "Численні сценарії контрнаступу, які зараз оприлюднюються, можна буде покласти в основу сюжетів кіно. Але то все не про нашу історію. Нашу ми напишемо самі".

Читайте також: Чекаючи на контрнаступ. Як ЗСУ готуються до деокупації територій та як злив документів Пентагону впливає на плани України

Теми: ЗМІконтрнаступ
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