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Україна готується піти в контрнаступ у травні – NYT

"Українська правда"Вівторок, 25 квітня 2023, 17:05
Україна готується піти в контрнаступ у травні – NYT
Фото ілюстративне

За словами американських офіційних осіб, Україна розпочне контрнаступ у травні.

Джерело: The New York Times

Дослівно: "За словами американських офіційних осіб, Україна готується розпочати контрнаступ проти російських військ вже наступного місяця, незважаючи на величезні ризики. Без рішучої перемоги підтримка України з боку Заходу може ослабнути, і Київ може опинитися під зростаючим тиском, щоб розпочати серйозні переговори з метою припинення або заморожування конфлікту".

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Деталі: У статті вказується, що американські союзники і союзники по НАТО надали Україні велику кількість артилерії і боєприпасів для майбутньої битви, і сподіваються, що цих поставок вистачить надовго.

Зазначається, що хоча Україна не поділилася з американськими офіційними особами деталями свого оперативного плану, операція, ймовірно, розгорнеться на півдні країни, в тому числі вздовж українського узбережжя Азовського моря, поблизу анексованого Росією Криму.

Також у статті згадується, що українські офіційні особи ставлять за мету прорвати укопану російську оборону і створити широкомасштабний колапс в російській армії. Водночас американські офіційні особи оцінюють, що навряд чи наступ призведе до кардинальної зміни динаміки на користь України.

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Водночас заступниця міністра оборони України Ганна Маляр скептично ставиться до подібних прогнозів. На своїй сторінці в Facebook вона написала наступне:

Пряма мова: "Численні сценарії контрнаступу, які зараз оприлюднюються, можна буде покласти в основу сюжетів кіно. Але то все не про нашу історію. Нашу ми напишемо самі".

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Теми: ЗМІконтрнаступ
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