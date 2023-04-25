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Украина готовится пойти в контрнаступление в мае – NYT

"Украинская правда"Вторник, 25 апреля 2023, 17:05
Украина готовится пойти в контрнаступление в мае – NYT
Фото иллюстративное

По словам американских официальных лиц, Украина начнет контрнаступление в мае.

Источник: The New York Times

Дословно: "По словам американских официальных лиц, Украина готовится начать контрнаступление против российских войск уже в следующем месяце, несмотря на огромные риски. Без решительной победы поддержка Украины со стороны Запада может ослабнуть, и Киев может оказаться под растущим давлением, чтобы начать серьезные переговоры с целью прекращения или замораживания конфликта".

Детали: В статье указывается, что американские союзники и союзники по НАТО предоставили Украине большое количество артиллерии и боеприпасов для предстоящей битвы, и надеются, что этих поставок хватит надолго.

Отмечается, что хотя Украина не поделилась с американскими официальными лицами деталями своего оперативного плана, операция, вероятно, развернется на юге страны, в том числе вдоль украинского побережья Азовского моря, вблизи аннексированного Россией Крыма.

Также в статье упоминается, что украинские официальные лица ставят целью прорвать вкопанную российскую оборону и создать широкомасштабный коллапс в российской армии. В то же время, американские официальные лица оценивают, что вряд ли наступление приведет к кардинальному изменению динамики в пользу Украины.

В то же время заместитель министра обороны Украины Анна Маляр скептически относится к подобным прогнозам. На своей странице в Facebook она написала следующее:

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Прямая речь: "Многочисленные сценарии контрнаступления, которые сейчас обнародуются, можно будет положить в основу сюжетов кино. Но это все не о нашей истории. Нашу мы напишем сами".

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Темы: СМИконтрнаступление
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