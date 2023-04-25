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Грузинська партія влади за рік втратила майже половину підтримки

"Європейська правда"Вівторок, 25 квітня 2023, 18:12

Рейтинг керівної в Грузії партії "Грузинська мрія" за рік знизився майже вдвічі на тлі протестів і спірних рішень, спрямованих всупереч європейському курсу країни.

Такими є результати дослідження громадської думки, опублікованого Міжнародним республіканським інститутом США (IRI), пише "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказа".

Якби парламентські вибори в Грузії відбулися цього тижня, "Грузинська мрія" отримала б 19% голосів, а найбільша опозиційна партія країни, "Єдиний національний рух" (ЄНР) – 14%.

Рівно рік тому рейтинг "Грузинської мрії" становив 31%, а ЄНР – 16%. 

Решта партій у рейтингу мають не більше 3% підтримки. При цьому варіант "не голосуватиму, не знаю, відмова від відповіді" набрав 43%.

Негативний політичний рейтинг очолює "Єдиний національний рух" – 39% респондентів сказали, що за жодних обставин не проголосують на виборах за партію, засновану експрезидентом Міхеїлом Саакашвілі. На другому місці – "Грузинська мрія", підтримувати яку категорично відмовляються 34%, а на третьому – проросійський "Консервативний рух" – "Альт-інфо" (16%).

Нагадаємо, нове загальнонаціональне опитування в Грузії продемонструвало рекордну підтримку членства країни в ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

На полях зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС 24 квітня Грузії надіслали сигнал про те, що рішення про надання їй статусу кандидата залежить від того, чи зробить Тбілісі відповідні кроки назустріч.

Читайте детально про це в інтерв’ю: ЄС готовий дати Грузії статус кандидата, але у РФ є заготовки і на цей випадок.

Теми: Грузіяпартіїсоціологія
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