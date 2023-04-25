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Грузинская партия власти за год потеряла почти половину поддержки

"Европейская правда"Вторник, 25 апреля 2023, 18:12

Рейтинг правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" за год снизился почти вдвое на фоне протестов и спорных решений, идущих вразрез с европейским курсом страны.

Таковы результаты исследования общественного мнения, опубликованного Международным республиканским институтом США (IRI), пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Если бы парламентские выборы в Грузии состоялись на этой неделе, "Грузинская мечта" получила бы 19% голосов, а крупнейшая оппозиционная партия страны, "Единое национальное движение" (ЕНД) – 14%.

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Ровно год назад рейтинг "Грузинской мечты" составлял 31%, а ЕНД – 16%. 

Остальные партии в рейтинге имеют не более 3% поддержки. При этом вариант "не буду голосовать, не знаю, отказ от ответа" набрал 43%.

Негативный политический рейтинг возглавляет "Единое национальное движение" – 39% респондентов сказали, что ни при каких обстоятельствах не проголосуют на выборах за партию, основанную экс-президентом Михеилом Саакашвили. На втором месте – "Грузинская мечта", поддерживать которую категорически отказываются 34%, а на третьем – пророссийское "Консервативное движение" – "Альт-инфо" (16%).

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Напомним, новый общенациональный опрос в Грузии продемонстрировал рекордную поддержку членства страны в ЕС.

На полях встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС 24 апреля Грузии направили сигнал о том, что решение о предоставлении ей статуса кандидата зависит от того, сделает ли Тбилиси соответствующие шаги навстречу.

Читайте подробно об этом в интервью: ЕС готов дать Грузии статус кандидата, но у РФ есть заготовки и на этот случай.

Темы: Грузияпартиисоциология
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