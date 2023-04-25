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Україна готує план першочергових дій в деокупованому Криму – Ташева

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 25 квітня 2023, 19:39
Україна готує план першочергових дій в деокупованому Криму – Ташева
ПОСТІЙНА ПРЕДСТАВНИЦЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В АР КРИМ ТАМІЛА ТАШЕВА НА БРИФІНГУ 7 ВЕРЕСНЯ 2022 року

Україна готує план першочергових заходів, які відбуватимуться у деокупованому Криму. 

Джерело: Крим.Реалії із посиланням на заяву постійної представниці президента України в Криму Таміли Ташевой на дискусії форуму "Крим Wave"

Пряма мова: "Сьогодні ми бачимо більше розуміння того, що Крим буде звільнено. Для нас немає дороги назад. У нас є доручення президента щодо розробки та підготовки плану першочергових заходів у Криму, які проводитимуться одразу після його деокупації. Від держорганів ми вже одержали осмислені відповіді". 

Деталі: Ташева бачить одним із головних завдань поновлення публічних органів влади в українському Криму за формулою: від військової адміністрації до військово-цивільної і далі – до нормального повсякденного життя. 

За її словами, значних зусиль також вимагатиме верифікація всіх ухвалених у період окупації Криму рішень.

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Теми: Кримдеокупація
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