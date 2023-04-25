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Украина готовит план первоочередных действий в деоккупированном Крыму – Ташева

Татьяна ЛозовенкоВторник, 25 апреля 2023, 19:39
Украина готовит план первоочередных действий в деоккупированном Крыму – Ташева
ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ В АР КРЫМ ТАМИЛА ТАШЕВА НА БРИФИНГЕ 7 СЕНТЯБРЯ 2022 года

Украина готовит план первоочередных мероприятий, которые будут происходить в деоккупированном Крыму. 

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на заявление постоянного представителя президента Украины в Крыму Тамилы Ташевой на дискуссии форума "Крым Wave"

Прямая речь: "Сегодня мы видим больше понимания того, что Крым будет освобожден. Для нас нет дороги назад. У нас есть поручение президента по разработке и подготовке плана первоочередных мероприятий в Крыму, которые будут проводиться сразу после его деоккупации. От госорганов мы уже получили осмысленные ответы". 

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Детали: Ташева видит одной из главных задач восстановление публичных органов власти в украинском Крыму по формуле: от военной администрации к военно-гражданской и далее - к нормальной повседневной жизни. 

По ее словам, значительных усилий также потребует верификация всех принятых в период оккупации Крыма решений.

Темы: Крымдеоккупация
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