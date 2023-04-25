На Херсонщині цивільним повністю заборонили користуватися плавзасобами
В Херсонській області заборонили вихід будь-яких цивільних плавзасобів на водні обʼєкти.
Джерело: повідомлення Херсонської ОВА
Дослівно: "На Херсонщині заборонили вихід і перебування суден та інших плавзасобів на водних обʼєктах.
Таке рішення прийнято з метою забезпечення безпеки судноплавства та громадян на водних об’єктах, мінімізації ризиків диверсій і терористичних загроз у внутрішніх водах України.
Заборона поширюється на всі види плавзасобів – спортивні судна, рибацькі, розважальні тощо. Виняток – судна Сил оборони України та фахівців, котрі здійснюють охорону водних біоресурсів".
Деталі: Такий наказ підписали начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та бригадний генерал, командувач оперативного угрупування військ "Херсон" Михайло Драпатий.
Заборона діятиме до скасування воєнного стану або окремого розпорядження.