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На Херсонщині цивільним повністю заборонили користуватися плавзасобами

Олександр ШумілінВівторок, 25 квітня 2023, 20:21
На Херсонщині цивільним повністю заборонили користуватися плавзасобами
Фото ілюстративне

В Херсонській області заборонили вихід будь-яких цивільних плавзасобів на водні обʼєкти.

Джерело: повідомлення Херсонської ОВА

Дослівно: "На Херсонщині заборонили вихід і перебування суден та інших плавзасобів на водних обʼєктах.

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Таке рішення прийнято з метою забезпечення безпеки судноплавства та громадян на водних об’єктах, мінімізації ризиків диверсій і терористичних загроз у внутрішніх водах України.

Заборона поширюється на всі види плавзасобів – спортивні судна, рибацькі, розважальні тощо. Виняток – судна Сил оборони України та фахівців, котрі здійснюють охорону водних біоресурсів".

Деталі: Такий наказ підписали начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та бригадний генерал, командувач оперативного угрупування військ "Херсон" Михайло Драпатий.

ВІДЕО ДНЯ

Заборона діятиме до скасування воєнного стану або окремого розпорядження.

Теми: Херсонвійна
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