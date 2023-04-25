Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Херсонщине гражданским полностью запретили пользоваться плавсредствами

Александр ШумилинВторник, 25 апреля 2023, 20:21
На Херсонщине гражданским полностью запретили пользоваться плавсредствами
Фото иллюстративное

В Херсонской области запретили выход любых гражданских плавсредств на водные объекты.

Источник: сообщение Херсонской ОГА

Дословно: "На Херсонщине запретили выход и пребывание судов и других плавсредств на водных объектах.

Реклама:

Такое решение принято с целью обеспечения безопасности судоходства и граждан на водных объектах, минимизации рисков диверсий и террористических угроз во внутренних водах Украины.

Запрет распространяется на все виды плавсредств - спортивные суда, рыбацкие, развлекательные и тому подобное. Исключение - суда Сил обороны Украины и специалистов, осуществляющих охрану водных биоресурсов".

Детали: Такой приказ подписали начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин и бригадный генерал, командующий оперативной группировки войск "Херсон" Михаил Драпатий.

ВИДЕО ДНЯ

Запрет будет действовать до отмены военного положения или отдельного распоряжения.

Темы: Херсонвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Херсон
Военные уничтожили на Херсонщине уникальную разработку россиян стоимостью $200 млн
СБУ выследила жительницу Херсона, которая наводила "Шахеды" оккупантов на медучреждения города
Россияне обстреляли центр Херсона, есть погибшая и тяжело раненый
Последние новости
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
Количество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
Все новости...
Реклама: