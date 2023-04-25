Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Херсонщине гражданским полностью запретили пользоваться плавсредствами

Александр ШумилинВторник, 25 апреля 2023, 20:21
На Херсонщине гражданским полностью запретили пользоваться плавсредствами
Фото иллюстративное

В Херсонской области запретили выход любых гражданских плавсредств на водные объекты.

Источник: сообщение Херсонской ОГА

Дословно: "На Херсонщине запретили выход и пребывание судов и других плавсредств на водных объектах.

Такое решение принято с целью обеспечения безопасности судоходства и граждан на водных объектах, минимизации рисков диверсий и террористических угроз во внутренних водах Украины.

Запрет распространяется на все виды плавсредств - спортивные суда, рыбацкие, развлекательные и тому подобное. Исключение - суда Сил обороны Украины и специалистов, осуществляющих охрану водных биоресурсов".

Детали: Такой приказ подписали начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин и бригадный генерал, командующий оперативной группировки войск "Херсон" Михаил Драпатий.

Запрет будет действовать до отмены военного положения или отдельного распоряжения.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Киевщине будут выть сирены: тестирование системы оповещения

фото, видеоВ Брянской области РФ подорвали пути: с рельсов сошел поезд с топливом

видеоВ Киеве с автомобиля на Северном мосту упал в воду железный гараж

Из-за обстрелов есть значительные повреждения сетевой инфраструктуры в двух областях – Минэнерго

В ЮАР думают пригласить Путина на саммит через Zoom, чтобы не арестовывать – Sunday Times

Напоминает Сталина: ISW объяснил, почему Путин постоянно меняет военное руководство

Все новости...
Херсон
Россияне обстреляли Херсон: погиб 80-летний мужчина
Россияне обстреляли парк в Херсоне, есть раненый
Жительница Херсона выступила в Конгрессе США и рассказала о военных преступлениях РФ
Последние новости
12:45
Медведев заявил, что Маск не справился с задачей, потому что Twitter прогнулся под украинцев
12:34
Театр Франко отменил участие в Театральной Олимпиаде в Будапеште из-за россиян в программе
12:06
На Киевщине будут выть сирены: тестирование системы оповещения
12:04
НБУ предлагает снизить ставки по микрокредитам: сейчас это 1500% годовых
11:57
фото, видеоВ Брянской области РФ подорвали пути: с рельсов сошел поезд с топливом
11:52
Французская прокуратура расследует коррупцию в российском подразделении Auchan
11:43
видеоВ Киеве с автомобиля на Северном мосту упал в воду железный гараж
11:43
Из-за обстрелов есть значительные повреждения сетевой инфраструктуры в двух областях – Минэнерго
11:20
В парламенте Британии предложили идею "экономического Рамштайна" против Путина
11:18
В ЮАР думают пригласить Путина на саммит через Zoom, чтобы не арестовывать – Sunday Times
Все новости...
Реклама: