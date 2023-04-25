На Херсонщине гражданским полностью запретили пользоваться плавсредствами

В Херсонской области запретили выход любых гражданских плавсредств на водные объекты.

Источник: сообщение Херсонской ОГА

Дословно: "На Херсонщине запретили выход и пребывание судов и других плавсредств на водных объектах.

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Такое решение принято с целью обеспечения безопасности судоходства и граждан на водных объектах, минимизации рисков диверсий и террористических угроз во внутренних водах Украины.

Запрет распространяется на все виды плавсредств - спортивные суда, рыбацкие, развлекательные и тому подобное. Исключение - суда Сил обороны Украины и специалистов, осуществляющих охрану водных биоресурсов".

Детали: Такой приказ подписали начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин и бригадный генерал, командующий оперативной группировки войск "Херсон" Михаил Драпатий.

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Запрет будет действовать до отмены военного положения или отдельного распоряжения.