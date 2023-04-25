Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Група Єрмака-Макфола пропонує при видачі віз росіянам брати "збір на Україну"

"Українська правда"Вівторок, 25 квітня 2023, 22:41
Група Єрмака-Макфола пропонує при видачі віз росіянам брати збір на Україну
Майкл Макфол та Андрій Єрмак Фото з Арміяінформ

Група Єрмака-Макфола, яка розробляє рекомендації щодо санкцій проти Росії та Білорусі, запропонувала країнам Європи під час видачі віз росіянам брати "збір на відновлення України".

Джерело: The Bell із посиланням на нові рекомендації групи 

Деталі: У документі йдеться, що низка країн ЄС вже не видають туристичні візи росіянам, і іншим державам слід теж розглянути цю можливість. Зокрема, пропонується припинити видавати росіянам будь-які європейські візи або, як варіант, брати з них при видачі віз "збір на відновлення України".

Реклама:

"У росіян буде вибір: заплатити зверху і побачити Рим або заощадити і відпочивати в Мінську", – йдеться у документі.

Крім того, серед інших рекомендацій – зниження нафтової стелі з 60 до 45 доларів за барель, розширення санкційного списку фізичних осіб, а також блокуючі санкції для десяти найбільших банків РФ.

Також, як повідомляє видання, група Єрмака-Макфола пропонує розробити механізм зняття санкцій з чиновників і бізнесменів Росії за "належну поведінку". 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: візисанкціїАндрій ЄрмакЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Усі новини...
візи
Прикордонники розповіли, скільки росіян отримали українські візи за рік
Латвія частково відновлює видачу віз росіянам, яку призупиняла під час заколоту
Главі МЗС Бельгії загрожує вотум недовіри через візи для представників Ірану та РФ
Останні новини
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Президент: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
19:40
Вихід на кордони не дає гарантій безпеки – Зеленський
19:38
"Ніхто з партнерів не піднімав це питання": президент про непідписання містобудівного закону
19:35
Зеленський заступився за цивільних: за 1 військовим стоять 6 платників податків
19:23
Зеленський: Обрання Трампа може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
Усі новини...
Реклама: