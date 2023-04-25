Група Єрмака-Макфола пропонує при видачі віз росіянам брати "збір на Україну"

Група Єрмака-Макфола, яка розробляє рекомендації щодо санкцій проти Росії та Білорусі, запропонувала країнам Європи під час видачі віз росіянам брати "збір на відновлення України".

Джерело: The Bell із посиланням на нові рекомендації групи

Деталі: У документі йдеться, що низка країн ЄС вже не видають туристичні візи росіянам, і іншим державам слід теж розглянути цю можливість. Зокрема, пропонується припинити видавати росіянам будь-які європейські візи або, як варіант, брати з них при видачі віз "збір на відновлення України".

"У росіян буде вибір: заплатити зверху і побачити Рим або заощадити і відпочивати в Мінську", – йдеться у документі.

Крім того, серед інших рекомендацій – зниження нафтової стелі з 60 до 45 доларів за барель, розширення санкційного списку фізичних осіб, а також блокуючі санкції для десяти найбільших банків РФ.

Також, як повідомляє видання, група Єрмака-Макфола пропонує розробити механізм зняття санкцій з чиновників і бізнесменів Росії за "належну поведінку".