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Група Єрмака-Макфола пропонує при видачі віз росіянам брати "збір на Україну"

"Українська правда"Вівторок, 25 квітня 2023, 22:41
Група Єрмака-Макфола пропонує при видачі віз росіянам брати збір на Україну
Майкл Макфол та Андрій Єрмак Фото з Арміяінформ

Група Єрмака-Макфола, яка розробляє рекомендації щодо санкцій проти Росії та Білорусі, запропонувала країнам Європи під час видачі віз росіянам брати "збір на відновлення України".

Джерело: The Bell із посиланням на нові рекомендації групи 

Деталі: У документі йдеться, що низка країн ЄС вже не видають туристичні візи росіянам, і іншим державам слід теж розглянути цю можливість. Зокрема, пропонується припинити видавати росіянам будь-які європейські візи або, як варіант, брати з них при видачі віз "збір на відновлення України".

"У росіян буде вибір: заплатити зверху і побачити Рим або заощадити і відпочивати в Мінську", – йдеться у документі.

Крім того, серед інших рекомендацій – зниження нафтової стелі з 60 до 45 доларів за барель, розширення санкційного списку фізичних осіб, а також блокуючі санкції для десяти найбільших банків РФ.

Також, як повідомляє видання, група Єрмака-Макфола пропонує розробити механізм зняття санкцій з чиновників і бізнесменів Росії за "належну поведінку". 

Теми: візисанкціїАндрій ЄрмакЄС
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