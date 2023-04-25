Группа Ермака-Макфола предлагает при выдаче виз россиянам брать "сбор на Украину"

Группа Ермака-Макфола, которая разрабатывает рекомендации по санкциям против России и Беларуси, предложила странам Европы при выдаче виз россиянам брать "сбор на восстановление Украины".

Источник: The Bell со ссылкой на новые рекомендации группы

Детали: В документе говорится, что ряд стран Евросоюза уже не выдают туристических виз россиянам, и другим государствам следует тоже рассмотреть эту возможность.

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В частности, предлагается прекратить выдавать россиянам любые европейские визы или, как вариант, брать с них при выдаче виз "сбор на восстановление Украины".

"У россиян будет выбор - заплатить сверху и увидеть Рим или сэкономить и отдыхать в Минске", - говорится в документе.

Кроме того, среди других рекомендаций - снижение нефтяного потолка с 60 до 45 долларов за баррель, расширение санкционного списка физических лиц, а также блокирующие санкции для десяти крупнейших банков РФ.

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Также, как сообщает издание, группа Ермака-Макфола предлагает разработать механизм снятия санкций с чиновников и бизнесменов России за "надлежащее поведение".