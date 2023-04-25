"Приклад репресій проти корінного народу": Зеленський відреагував на затримання активіста в Криму
Вівторок, 25 квітня 2023, 23:19
Президент Володимир Зеленський назвав затримання в окупованому Криму правозахисника Абдурешіта Джеппарова черговим прикладом репресій проти корінного населення.
Джерело: Зеленський у відеозверненні
Пряма мова: "Сьогодні окупанти увірвалися у будинок Абдурешіта Джеппарова – одного з представників кримськотатарського національного руху. Де він зараз і що з ним – невідомо. Це ще один приклад російських репресій проти корінного народу Криму, проти усіх наших людей".
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Деталі: Зеленський наголосив, що є тисячі прикладів таких російських репресій як в Криму, так і інших окупованих регіонах України.
Передісторія:
- 16 березня в окупованому Криму пройшов незаконний обшук в будинку ветерана кримськотатарського національного руху, правозахисника Абдурешіта Джеппарова.
- 25 квітня стало відомо, що окупаційний суд Білогірська заарештував його на 15 діб.
- Представництво президента в АРК засудило затримання Джеппарова.
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