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"Приклад репресій проти корінного народу": Зеленський відреагував на затримання активіста в Криму

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 25 квітня 2023, 23:19
Приклад репресій проти корінного народу: Зеленський відреагував на затримання активіста в Криму
Володимир Зеленський, скін із відеозвернення 25 квітня

Президент Володимир Зеленський назвав затримання в окупованому Криму правозахисника Абдурешіта Джеппарова черговим прикладом репресій проти корінного населення.

Джерело: Зеленський у відеозверненні 

Пряма мова: "Сьогодні окупанти увірвалися у будинок Абдурешіта Джеппарова – одного з представників кримськотатарського національного руху.  Де він зараз і що з ним – невідомо. Це ще один приклад російських репресій проти корінного народу Криму, проти усіх наших людей". 

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Деталі: Зеленський наголосив, що є тисячі прикладів таких російських репресій як в Криму, так і інших окупованих регіонах України.

Передісторія: 

  • 16 березня в окупованому Криму пройшов незаконний обшук в будинку ветерана кримськотатарського національного руху, правозахисника Абдурешіта Джеппарова.
  • 25 квітня стало відомо, що окупаційний суд Білогірська заарештував його на 15 діб.
  • Представництво президента в АРК засудило затримання Джеппарова.

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Теми: Кримактивістикримські татари
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