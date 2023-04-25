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"Пример репрессий против коренного народа": Зеленский отреагировал на задержание активиста в Крыму

Татьяна ЛозовенкоВторник, 25 апреля 2023, 23:19
Пример репрессий против коренного народа: Зеленский отреагировал на задержание активиста в Крыму
Владимир Зеленский, скин из видеообращения 25 апреля

Президент Владимир Зеленский назвал задержание в оккупированном Крыму правозащитника Абдурешита Джеппарова очередным примером репрессий против коренного населения.

Источник: Зеленский в видеообращении 

Прямая речь: "Сегодня оккупанты ворвались в дом Абдурешита Джеппарова - одного из представителей крымскотатарского национального движения.  Где он сейчас и что с ним - неизвестно. Это еще один пример российских репрессий против коренного народа Крыма, против всех наших людей". 

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Детали: Зеленский отметил, что есть тысячи примеров таких российских репрессий как в Крыму, так и других оккупированных регионах Украины. 

Предыстория: 

  • 16 марта в оккупированном Крыму прошел незаконный обыск в доме ветерана крымскотатарского национального движения, правозащитника Абдурешита Джеппарова.
  • 25 апреля стало известно, что оккупационный суд Белогорска арестовал его на 15 суток.
  • Представительство президента в АРК осудило задержание Джеппарова

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Темы: Крымактивистыкрымские татары
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