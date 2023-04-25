"Пример репрессий против коренного народа": Зеленский отреагировал на задержание активиста в Крыму

Президент Владимир Зеленский назвал задержание в оккупированном Крыму правозащитника Абдурешита Джеппарова очередным примером репрессий против коренного населения.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Сегодня оккупанты ворвались в дом Абдурешита Джеппарова - одного из представителей крымскотатарского национального движения. Где он сейчас и что с ним - неизвестно. Это еще один пример российских репрессий против коренного народа Крыма, против всех наших людей".

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Детали: Зеленский отметил, что есть тысячи примеров таких российских репрессий как в Крыму, так и других оккупированных регионах Украины.

Предыстория:

16 марта в оккупированном Крыму прошел незаконный обыск в доме ветерана крымскотатарского национального движения, правозащитника Абдурешита Джеппарова.

25 апреля стало известно, что оккупационный суд Белогорска арестовал его на 15 суток.

Представительство президента в АРК осудило задержание Джеппарова